Ricardo Estigarribia plantea una “reconstrucción profunda” del Partido Liberal

El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, afirmó que el Partido Liberal debe dejar atrás sus divisiones y errores del pasado para recuperar la confianza ciudadana y convertirse en una alternativa real frente al Partido Colorado. “El partido debe ser abierto, acompañar las propuestas ciudadanas”, sostuvo.