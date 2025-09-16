Ricardo Estigarribia plantea una “reconstrucción profunda” del Partido Liberal

Ricardo Estigarribia, actual gobernador de Central, sostuvo que la oposición perdió las últimas tres elecciones “por irresponsabilidad” y por la incapacidad de articular una unidad real entre sus sectores. Recordó que, sumando los votos de los distintos grupos, existían condiciones para triunfar, pero las divisiones debilitaron esa posibilidad.
Lea más: Nuevo Liberalismo suma a Avalos Mariño en Paraguarí
El gobernador aseguró que el Partido Liberal necesita una “reconstrucción profunda”, con dirigentes capaces de dejar de lado intereses personales. Criticó la práctica de que los presidentes del Directorio se autoproclamaran candidatos presidenciales. En ese sentido, expresó que esta situación generó quiebres y debilitó al bloque opositor.
Estigarribia subrayó que la gente ya no quiere discursos vacíos ni oposiciones sin propuestas, sino soluciones a sus problemas cotidianos.
“El partido debe ser abierto, acompañar las propuestas ciudadanas y trabajar con humildad, respeto y entusiasmo”, expresó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Destitución de Miguel Prieto: gobernador de Central asegura que “es un abuso de poder”
Camino hacia la oposición unida
Finalmente, destacó que la reconstrucción del liberalismo no puede hacerse de manera aislada, sino con el respaldo de toda la oposición.
“Si aprendemos de los errores, vamos a salir fortalecidos. La unión opositora es la clave para derrotar al Partido Colorado”, concluyó.