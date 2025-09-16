“Yamy Nal” se rectifica y pide disculpas para evitar expulsión

“No creo que me expulsen, capaz de la bancada, pero yo tengo que contar mi verdad”, manifestó la cuestionada senadora Norma “Yamy Nal” Aquino, luego de que una escribana llegara hasta la planta baja de la Cámara de Senadores donde se encuentra su oficina. Se rectificó y pidió disculpas.

Primeramente, la escribana, enviada por los senadores Silvio “Beto” Ovelar, Juan Carlos “Nano” Galaverna y Lizarella Valiente, le leyó el acta.

Posteriormente, manifestó que se rectifica y pidió disculpas, además se mantenerse en la postura de que los audios fueron “trucados”.

El abogado Valentín Domínguez, conocido como abogado leopardo, asesora a la parlamentaria y manifestó que en la siesta de hoy presentó una denuncia penal por lesión al derecho a la comunicación y a la imagen.

“Consideramos que los audios filtrados de manera ilegalmente obtenidos son una manera de coacción, extorsión y una persecución a la senadora y por ende a un bloque político”, indicó.

Agregó que los audios filtrados de manera ilegal serán utilizados de manera legal para una posible pérdida de investidura.

Mencionó que la sospecha es de que se haya puesto en el despacho de “Yami Nal” o de “Chaqueñito”, algún sistema informático que permita grabar conversaciones.

“Esta denuncia es a los efectos que el fiscal sepa que estoy a favor de que se sepa de dónde salió. Ahora trascribimos y en ningún lado yo hablo de 20 mil dólares”, manifestó la parlamentaria.

“No volví a hablar con Horacio Cartes”

Al ser consultada si conversó con el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, manifestó que no.

“Espero que se de cuenta de toda esta maniobra sucia y de este complot político. Don Horacio es una persona inteligente y también sé que ha personas muy dañadas por mis expresiones, me pesa muchísimo. Pesa la opinión de Calé Galaverna y evidente que va a ser esa su postura, porque su hijo fue el más dañado, pero le pedí mil veces disculpas a mi colega Nano Galaverna”, expresó.