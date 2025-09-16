Yamy Nal le gana el primer round a los cartistas y dilata su posible expulsión por audios filtrados

Luego de más tres horas de reunión y de un cuarto intermedio, la bancada cartista y sus aliados de la Cámara de Senadores asumió por unanimidad la medida mas leve, sacar a la senadora Norma Aquino alias Yamy Nal del movimiento Honor Colorado, misma medida que ya habían tomado en agosto del año pasado con el senador Javier “Chaqueñito” Vera también implicado en los audios filtrados.

El sábado, Aquino en su cuenta en “X” amenazó a sus colegas con denunciar hechos aún mas graves si se concretaba su pérdida de investidura y que incluso iba a arrastrar a varios. La misma amenaza también corrió para los senadores del Bloque Democrático opositor del Senado.

En los audios filtrados entre Aquino y Vera se aborda la repartija de una cooperación de US$ 8 millones de Taiwán, la compra de votos por US$ 20 mil y tráfico de influencias para acceder a cargos en Itaipú.

Los senadores de la Bancada Democrática, Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (FG) y Celeste Amarilla (PLRA) fueron invitados a la reunión y allí ellos informaron que ya presentaron una denuncia penal por el caso y que están reuniendo firmas para presentar el libelo acusatorio contra los senadores ExCruzada.

Al término de la reunión, el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, anunció que por unanimidad decidieron como “medida inicial” expulsar de la bancada a la senadora Aquino, no así al senador Vera quien en agosto del año pasado ya había sido separado del bloque por sus conductas inmorales.

Según el senador hay diferentes voces por las diferentes sanciones que pueden ser tomadas. “Algunos por la pérdida de investidura otros por la sanción de suspensión por 60 días y todavía no hemos llegado a un consenso. La discusión está todavía muy candente y creo que el día de mañana vamos a tener una postura definida con respecto al camino que va a tomar la bancada”, manifestó Chase.

El senador también dijo que los senadores “están muy consternados por la citación que se les hizo a ellos y más aún de que es una total fantasía de lo cual se está hablando”, dijo.

Mencionó que la donación de Taiwán no tiene nada que ver con los ascensores, ya que según dijo, de los US$ 8 millones, US$ 3 millones están autorizados para destinar este año al sistema de audio, circuito cerrado y sistema de comunicación del Congreso.

“Pensar o hablar de esos números que hablaron (en los audios) es una fantasía que demuestra el nivel de análisis que tiene esa persona que habló”, dijo Chase al señalar que Yamy Nal “no tiene porque ser comunicada, nosotros vamos a tomar la decisión y se va a enterar por el pleno”, señaló.

Chase dijo que hoy, antes del medio día ya tomarán una decisión. La misma ya no participará de las reuniones.

No descarta acción judicial

Por su parte, el senador Galaverna justificó su pedido para que sea expulsada del sector por “sus graves inconductas y denuncias infundadas” y no descartó presentar una acción judicial en su contra. “Yo me reservo accionar judicialmente ante las difamaciones y calumnias de esta señora”, dijo.

“Desmentimos categóricamente las denuncias irresponsables de esta personaje y a Dios gracia hemos decidido su inmediata separación de la bancada de Honor Colorado”, dijo.

Galaverna no quiso revelar quienes son los senadores a favor de la pérdida de investidura o de la suspensión de 60 días, al igual según dijo, que en la bancada democrática.

Sobre un eventual pedido de pérdida de investidura para Chaqueñito, Galaverna dijo que se está analizando también y “no solamente de ellos, si no de otros colegas también”, dijo sin dar nombres.