Las causales que exponen opositores para expulsar a Yamy Nal y a Chaqueñito del Senado

El Bloque Democrático opositor de la Cámara de Senadores ya cuenta con el documento que se presentará en la Cámara de Senadores, una vez que reúnan las 11 firmas que se requieren para iniciar el proceso de pérdida de investidura contra los ExCruzada Nacional y ahora neocartistas Norma Aquino alias Yamy Nal y Javier “Chaqueñito” Vera.

En el libelo acusatorio contra ambos senadores mencionan que los audios fueron difundidos el 11 de setiembre pasado, día del aniversario del Partido Colorado en radio 1º de Marzo – Emisora 780AM, y que los mismos tratan sobre supuestas conversaciones mantenidas entre los legisladores citados anteriormente y revelan indicios de presuntas irregularidades y conductas que se subsumen al uso indebido de influencias.

Hacen mención al:

Reparto de donaciones internacionales

Precio de votos

Cargos en entidades binacionales como Itaipú a cambio de favores políticos o decisiones legislativas políticas

Condicionamientos a cambio del silencio cómplice.

Mencionan que todas estas conductas se suscitan a través del cargo que ostentan los senadores de la nación sindicados, para la obtención de beneficios personales o para terceras personas.

Entre las circunstancias de relevancia que determinan el uso indebido de influencias, se menciona que en esta filtración de audios de habla de supuestos negociados y pedido de cargos, sumamente comprometedores, en los que se involucran los senadores Aquino y Vera.

En cuanto al contenido de las conversaciones se tiene:

Repartija de una donación de la República de Taiwán, la cual ascendería a USD. 8.000.000 (Dólares americanos Ocho millones)

Negocios a cambio de votos o posiciones políticas respecto a temas debatidos en el Congreso y/o aprobación de proyectos de legislativos

Peticiones de bienes y cargos en entidades binacionales como ITAIPU, por favores realizados por los senadores sindicados a otros actores políticos.

Los senadores afirman en el escrito que en las grabaciones se escucha conversaciones entre ambos senadores Norma Aquino y Javier Vera y se destaca el intercambio de favores a cambio de cargos y réditos indebidos, el valor económico de los votos en el Congreso, así como el condicionamiento a otros legisladores a cambio de un silencio cómplice.

Yamy Nal y el Tañarandy

Refieren que, en particular, la senadora Aquino, en uno de los audios, denota un reclamo hacia algunos miembros de la Bancada colorada oficialista, alegando que estos están en “deuda con la misma”, deuda que la define como “Tañarandy”.

A estos hechos, agregan que la senadora, en tono de amenaza habla de revelar en plenaria situaciones comprometedoras en las que involucra a algunos legisladores - compañeros de su bancada -, los involucra en el mal manejo del pecunio público, condiciona “la toma de decisiones” para obtener favores indebidos, usando no solo los datos sobre el manejo irregular de su grupo político, sino también del cargo que ostenta dentro del Congreso como senadora de la Nación.

Continuando la reproducción de uno de los audios, mencionan que la Senadora hace referencia a una donación de US$ 8 millones provenientes del gobierno de Taiwán, de los cuales solo se utilizaría la suma de US$ 1 millón para la adquisición de ascensores para la Cámara de Senadores.

Salpica al primer anillo de la bancada cartista

En el audio, se menciona que el remanente se repartiría entre seis senadores de la Nación, citando como presuntos beneficiarios a los senadores: Lizarella Valiente, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Silvio “Beto” Ovelar y Basilio “Bachi” Núñez y además que se pagaría con la exorbitante suma, las deudas del ex intendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez, enfatizando que esas deudas serían más bien fruto de lo que ella denomina “robo a la comuna”.

Sostienen que Aquino, en conversación con el senador Vera, primero ruega a la senadora que no lo delate, para luego comentarle que la senadora Zenaida Delgado estaría recibiendo cupos de combustible, incluso la califica como la senadora “más pedigüeña”, que además del cupo de combustible, pidió la vicepresidencia de un lugar y que incluso tiempo atrás ya había recibido una mansión.

También hacen mención y que ante los cuantiosos pedidos sus colegas de bancada “Ikueraima chuguikuera”, aludiendo a los excesos de la senadora Delgado y de su entorno y en especial de una tal Fátima (Asesora de la senadora Zenaida), refiere Vera, sobre la viveza con la que se manejan el grupo de Zenaida.

Aquino refiere en el audio “piden cosas así, toda la hora... ikueraima chuguikuera, no le van a dar mas nada… ni cupo no le dan de tanto que piden plata”. En respuesta a estas aseveraciones, el senador Vera le recomienda a Aquino, evitar referirse a Zenaida por no ser la misama bien vista en el entorno político, y menciona “Anive emencionave zenaidape, de zenaida ikueraima hikuai..”

Seguidamente, en los audios, la senadora Aquino, consulta a Vera si conversó con Justo Zacarías, director de Itaipú, y este afirma no solo haber hablado con el director de la entidad, sino además haberse constituido en su oficina y haberle mencionado en esa ocasión que “ya cumplió con su hermano” (en aparente referencia a Javier Zacarías Irún) y que, ante ello, pretendía que Justo cumpla también con su pedido.

Igual cuestión refirió la senadora Aquino, afirmando haber cumplido con Justo y por ello hizo una petición de cargos ante Itaipú. En respuesta a Vera, la senadora Aquino le manifestó que exigió al director de Itaipú, tres cargos para tres personas dando a entender además que su pedido era mínimo, diciendo: “eso nomás”. También se escucha que el senador Vera exigió dos vehículos para que “figuren en Itaipú”, y que, con esa modalidad de “Trabajo”, cobraría una mensualidad y que, ante su pedido, ya le dieron el visto bueno “Me dijeron que me van a dar”.

En relación a estos mensajes, los senadores de la oposición mencionan en el libelo acusatorio que Vera revela la existencia de un esquema de cobro indebido de dinero a la entidad Binacional, del cual Vera tenía pleno conocimiento y por ello en una parte del audio, este le explica a la senadora Aquino cómo procede a engañar a la entidad binacional, y da a entender además que todo es posible con “la bendición” de la cabeza de la institución, a través de supuestos arrendamientos de vehículos, todos ficticios.

Los senadores que presentan el libelo acusatorio mencionan que, con este esquema, que Vera conocía a la perfección y del cual sería beneficiario directo, la entidad realizaría desembolsos de dinero a favor de Vera, generándose de esta manera un perjuicio patrimonial para la entidad. Siendo que la contraprestación es falsa, la única perjudicada sería la entidad, siendo que estos vehículos, nunca trabajarían para la entidad binacional. Por ende, todo estaría perfectamente diseñado para la obtención indebida de sumas de dinero.

Refieren que ante ello, Aquino recriminó a Vera la no exigencia de un “cargo por lo menos”, a lo que le responde Vera que sí lo hizo, pero para su asesor jurídico y, a través de ello, este cobraría un salario de la entidad binacional de Itaipú, pero comisionado a su despacho en el Senado.

Aquino, le consulta a Vera, si eso es posible, y Vera le dice a Aquino, que todo es posible y que el voto de ambos asciende a la “ínfima” suma de USD 20.000 al referir “que todo se puede acá”. “Yamy nuestro voto vale veinte mil dólares ha ñande jajerure pequeñas cosas”.

Finalmente, la senadora Aquino, advierte a VERA que tome cuidado de la prensa y del grupo de Zenaida y, en especial, de la asesora de la mencionada senadora, la tal Fátima.