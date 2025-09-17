Chase niega haber filtrado los audios que derivaron en la expulsión de Yamy Nal

Durante la sesión extraordinaria de ayer, en la que se aprobó su expulsión, Norma Aquino, alias Yamy Nal, acusó directamente al senador cartista Natalicio Chase de haber obtenido y entregado a la prensa los audios en los que ella y su entonces colega Javier “Chaqueñito” Vera hablaban sobre presuntos cobros de dinero a cambio de votos parlamentarios.

Mientras que Yamy Nal fue expulsada definitivamente, Vera recibió una sanción de 60 días sin goce de sueldo.

Consultado sobre la acusación de Yamy Nal, el senador cartista rechazó tajantemente la versión de la expulsada.

“Los audios corrían entre todo el mundo. No sé cuál es el criterio de la senadora, pero yo creo que ya es un tema que no tenemos más que seguir hablando. Ya es una pérdida de tiempo”, afirmó.

No tenía intención de filtrar audio

Al ser consultado sobre la gravedad de las grabaciones, el parlamentario sostuvo que esa fue precisamente la razón por la que su movimiento decidió respaldar la medida de expulsión.

“Claro que son de mucha gravedad y, por eso, fue la postura de nuestro movimiento de tomar una medida. Si no, hubiésemos optado por no hacerlo”, señaló.

Chase insistió en que nunca fue su intención filtrar el material. “La senadora no es mi objetivo. Ni ha sido mi objetivo nunca. Nunca nos preocupamos en pensar en ella”, expresó.

“La senadora lo que tiene que hacer es aclarar lo que dicen los audios, ese es el problema”, agregó.

Falta de denuncia

Yamy Nal había afirmado que Chase ya conocía los audios con anticipación y que él fue quien los hizo llegar a la prensa. Sin embargo, el líder cartista rechazó esa versión.

Fue cuestionado por qué no denunció la situación antes de tomar estado público, a lo que respondió: “Eso fue analizado. Tuvo su consecuencia”.