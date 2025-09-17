Para Latorre, denuncia de sobres en Mburuvicha Róga son “enojo” de una “funcionaria desleal”

En declaraciones brindadas a medios de comunicación este miércoles, el diputado cartista Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado), presidente de la Cámara Baja del Congreso Nacional, buscó minimizar el escándalo generado por la denuncia de una exempleada de la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, quien dijo haber sido despedida tras ser acusada sin pruebas de la desaparición de dinero y denunció la supuesta aparición de sobres con miles de dólares en la casa presidencial.

Luz Maribel Candado, excoordinadora de trabajos domésticos en Mburuvicha Róga, denunció esta semana haber sido despedida luego de ser acusada sin pruebas por la desaparición de dinero en efectivo de la residencia presidencial.

Candado afirma que ella y otros dos familiares suyos que trabajaban en Mburuvicha Róga fueron sometidos a pruebas de polígrafo por personal militar. La supuesta desaparición de dinero nunca fue denunciada por el presidente ante el Ministerio Público.

Además, la exempleada del Presidente dijo que el despido se produjo poco después de que ella entregara al Presidente dos sobres con alrededor de 100.000 dólares en efectivo cada uno que habían sido hallados en un quincho de la residencia meses antes y que nunca habían sido reclamados por nadie.

“Funcionaria desleal”

Al pedírsele comentarios sobre el caso, el diputado Latorre dijo que no considera el tema un escándalo y dijo que ve la denuncia de Candado como “la manifestación del enojo de lo que todo apunta a que fue una funcionaria desleal (sic)”.

El diputado Latorre se suma así a otras figuras del oficialismo cartista, como el senador y presidente del Congreso Basilio Núñez (ANR), que han respondido a consultas sobre el escándalo con ataques a la denunciante.

El diputado Latorre también fue consultado sobre el hecho de que el segmento de debate de la sesión de ayer de la Cámara de Diputados fue cortado antes de que parlamentarios opositores pudieran abordar el tema de la denuncia sobre los supuestos sobres de Mburuvicha Róga.

Al respecto, el presidente de la Cámara Baja se excusó diciendo que no se encontraba en la sesión en ese momento y afirmó que su “espíritu” como presidente de Diputados es “plural, de escucharnos todos”.