Sobres del Poder: así fueron echados de la casa presidencial

Hugo Romero, militar retirado y esposo de Luz Candado, relató lo que él contactó al abogado Óscar Tuma luego de que su esposa, nuera e hijo fueran destituidos por el presidente Santiago Peña por una acusación de robo de dinero en efectivo. El Poder Ejecutivo rechazó cualquier posibilidad de indemnización debido a que se trataba de cargos de confianza.

Estos son los audios enviados por Romero al doctor Tuma, luego de que ocurrieran los despidos:

¿Qué relató al abogado?

Hugo Romero relató al doctor Tuma que su esposa fue apartada de su cargo tras un episodio relacionado con la desaparición de dinero en la residencia presidencial. Según su testimonio, una empleada de limpieza encontró anteriormente un sobre con USD 200.000 en el sector de “el quincho”, que su esposa devolvió días después al mandatario.

Días después, según el audio compartido, el presidente denunció un supuesto ingreso irregular a su vestidor y la sustracción de dinero, hecho por el cual dispuso que el personal de confianza se someta a la prueba del polígrafo. Romero y su esposa fueron sometidos al examen, aunque —según afirma— nunca recibieron los resultados.

Romero trabajaba para una empresa privada, pero dormía en Mburuvicha Róga, en una habitación que fue puesta a disposición de su esposa. “Entonces, le dije a la señora, a mi señora, yo le dije: ‘Bueno, es gravísimo lo que pasó y si quieren que yo haga también, vamos a irnos al polígrafo, yo no tengo problema’“, indicó.

El hombre denunció que tanto él como su pareja fueron acusados de manera directa por el presidente y la primera dama, quienes les exigieron la devolución del dinero, pese a que ellos niegan haberlo tomado. Aseguró que el despido fue arbitrario y que ambos fueron tratados como responsables de la desaparición del dinero, pese a que —según afirma— nunca tuvieron acceso a las habitaciones privadas del mandatario.

Contó que el presidente y la primera dama le reclamaron que entregó tarde ese primer sobre de dinero que se encontró, a lo cual ella le explicó que ese día ellos estaban de viaje y luego ella tuvo actividades y problemas de salud de su hijo.

“Le dijo a mi señora: ‘llamá a tu esposo, a Hugo, que venga y junten sus cosas y no pueden estar más acá’, todo un tema. O sea que salimos de ahí como ladrones. Sinceramente, no tocamos todo su dinero. Inclusive mi señora le devolvió esa plata, la plata que se encontró ahí”, relató al abogado sobre el momento en el cual fueron echados de la casa presidencial.

Él poco tiempo después también perdió su trabajo, pese a que ni siquiera era funcionario público. “¿Yo dónde voy a trabajar? Ni mi señora ni nadie piensa que nosotros llevamos el dinero y nosotros no tocamos sinceramente nada, doctor“, agregó.