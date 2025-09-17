Video: Senado limpia el rastro de Yamy Nal tras su caída

Norma Aquino “Yamy Nal”, quien ayer se describió como “tiktokera” ingresó a la Cámara de Senadores con votos de los simpatizantes de Cruzada Nacional, sin embargo, minutos después de jurar pasó a las carpas del cartismo sin ningún empacho, con lo cual traicionó a sus electores apenas ocupó su banca.

Lea más: Cronología de la pérdida de investidura de Yamy Nal y la suspensión de Chaqueñito

Ya en el cartismo, Yamy Nal fue recibida por Horacio Cartes, líder del movimiento, y presidente del Partido Colorado. Incluso, la senadora tránsfuga subió al escenario a cantar la polca colorada y a su salida, con mucha soberbia, sus custodios maltrataron a los periodistas.

Durante sus dos años en el Poder Legislativo, se caracterizó por sus fuertes roces con los trabajadores de prensa. Incluso, llegó a presentar demandas contra algunos medios de comunicación que cuestionaron su actuar público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se mostraba soberbia constantemente en redes sociales y usaba como escudo sus amistades con los poderosos de turno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, ayer, pese a que en varias ocasiones durante su “defensa” dijo que fue una de la que más defendió al Partido Colorado y a Horacio Cartes mostrando lealtad, lamentó que sus “amigos la traicionaran” en referencia a los senadores cartistas, quienes impulsaron su pérdida de investidura.

Lea más: Tomarán juramento a reemplazantes de Yamy Nal y Chaqueñito este miércoles

Una vez expulsada, por 40 votos, incluyendo los de la oposición, la tiktokera se retiró a su nueva vida de “ciudadana común” por la puerta de atrás de la Cámara de Senadores.

Desmantelan oficina de Yamy Nal

Esta mañana su oficina fue desmantelada, el ploteado de las ventanas arrancadas a tirones y su portanombre dejado en un costado. El sitio será ocupado por Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber, dirigente de Cruzada Nacional.

De esta manera Norma Aquino, de estar codeándose con el poder, pasará a la historia como una más de los siete parlamentarios expulsados de la Cámara de Senadores y desde hoy tendrá que buscar un trabajo para mantenerse, a menos que el pedido que le había hecho al presidente de la ANR haya tenido algún eco.