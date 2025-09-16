Tomarán juramento a reemplazantes de Yamy Nal y Chaqueñito este miércoles

La Cámara de Senadores incluyó en el orden del día de este miércoles el juramento de los suplentes que reemplazarán a Norma Beatriz Aquino, conocida como “Yamy Nal”, y a Javier “Chaqueñito” Vera.
En reemplazo de Aquino asumirá Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber, de Cruzada Nacional, un dirigente de bajo perfil que, según los registros del TSJE, declaró en 2023 apenas G. 42 millones como gasto de campaña.
Por otro lado, ocupará la banca de Vera por 60 días la suplente Gladys Lucía Mendoza de Esparza, también de Cruzada Nacional.
Destituyen a Yamy Nal por unanimidad
La destitución de Norma Aquino fue aprobada por unanimidad de los 40 senadores presentes, con el acompañamiento de Honor Colorado, de donde anteriormente fue expulsada.
Por otro lado, “Chaqueñito” Vera solo recibió una suave sanción de suspensión por 60 días, a pesar de estar implicado en las mismas conversaciones filtradas.