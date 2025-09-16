Política

Tomarán juramento a reemplazantes de Yamy Nal y Chaqueñito este miércoles

La Cámara Alta prevé el juramento de los suplentes Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber y Gladys Lucía Mendoza de Esparza, ambos de Cruzada Nacional, en sustitución de los senadores Norma Aquino y Javier Vera. La sesión ordinaria está convocada para las 09:00.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2025 - 22:13
Senadores de Cruzada Nacional, Yami Nal y Chaqueñito.
Norma Aquino "Yamy Nal", exsenadora; y Javier "Chaqueñito" Vera, senador suspendido.

La Cámara de Senadores incluyó en el orden del día de este miércoles el juramento de los suplentes que reemplazarán a Norma Beatriz Aquino, conocida como “Yamy Nal”, y a Javier “Chaqueñito” Vera.

En reemplazo de Aquino asumirá Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber, de Cruzada Nacional, un dirigente de bajo perfil que, según los registros del TSJE, declaró en 2023 apenas G. 42 millones como gasto de campaña.

Por otro lado, ocupará la banca de Vera por 60 días la suplente Gladys Lucía Mendoza de Esparza, también de Cruzada Nacional.

Destituyen a Yamy Nal por unanimidad

La destitución de Norma Aquino fue aprobada por unanimidad de los 40 senadores presentes, con el acompañamiento de Honor Colorado, de donde anteriormente fue expulsada.

Por otro lado, “Chaqueñito” Vera solo recibió una suave sanción de suspensión por 60 días, a pesar de estar implicado en las mismas conversaciones filtradas.

