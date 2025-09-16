Tomarán juramento a reemplazantes de Yamy Nal y Chaqueñito este miércoles

La Cámara Alta prevé el juramento de los suplentes Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber y Gladys Lucía Mendoza de Esparza, ambos de Cruzada Nacional, en sustitución de los senadores Norma Aquino y Javier Vera. La sesión ordinaria está convocada para las 09:00.