Senado, EN VIVO: tratan pérdida de investidura de Yamy Nal y suspensión de “Chaqueñito” Vera

La bancada cartista de la Cámara de Senadores convocó para este martes a las 14:00 una sesión extraordinaria en la que se debatirá la pérdida de investidura de la senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, por los audios filtrados que revelan un esquema de corrupción en el Congreso. También se analizará la suspensión por 60 días sin goce de sueldo del senador Javier “Chaqueñito” Vera. La medida, anunciada por el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, y el líder cartista Natalicio Chase, busca “recuperar la credibilidad” de la institución en medio de la crisis.

15:43 Comisión cierra sesión y otorga 10 minutos a Yamy Nal para preparar su defensa

La Comisión de Asuntos Constitucionales cerró la sesión y concedió un plazo de 10 minutos para que la senadora Yamy Nal pueda preparar su defensa antes de continuar con el debate sobre su posible pérdida de investidura.

15:41 Zacarías Irún pidió cerrar el estadío de comisión

Zacarías Irún pidió una moción de orden y que se cierre el estadio de comisión para poder seguir con la plenaria.

15:40 Yamy Nal propone incluir a Chaqueñito Vera y Zenaida Delgado en el pedido de pérdida de investidura

Yamy Nal volvió a intervenir y esta vez pidió que se incluya en el pedido de pérdida de investidura a Chaqueñito Vera y Zenaida Delgado.

15:33 Ignacio Iramain cuestiona que no se siga el reglamento

Ignacio Iramain recordó que, violando las normas, se expulsó a Kattya González del Senado y señaló que la Cámara Alta insiste en saltarse los procedimientos. Afirmó que lo que ocurre actualmente parece un proceso abreviado, respaldado por la senadora que ya se presentó con su abogado. “¿Por qué hacemos las cosas tan mal cuando las podemos hacer bien?”, se preguntó.

Señaló que se le debe conceder a la senadora el derecho que le corresponde, enfatizando: “Quiero escuchar su defensa y otorgarle lo que le corresponde”. Agregó que es necesario recuperar la racionalidad en el proceso.

También pidió que se incluya a Chaqueñito Vera en el pedido de expulsión.

15:28 Blanca Ovelar volvió a pedir que se incluya a Chaqueñito

Blanca Ovelar reiteró su pedido de incluir en el pedido de pérdida de investidura a Javier Vera. “No podemos ser selectivos”, acotó.

15:27 Pidieron dictaminar sobre el punto

Óscar Salomón intervino y pidió dictaminar para continuar con el tratamiento del tema.

15:17 Yamy Nal cuestiona que no le dan derecho a la defensa

Yamy Nal cuestionó la resolución que recomienda su expulsión, advirtiendo que no tendrá oportunidad de ejercer su defensa. Afirmó que es víctima de una maniobra política y se preguntó: “¿Qué yo les hice?”. Señaló que lo que más le duele es que se haya involucrado al senador Bachi Núñez en esta situación.

“Quieren dividir al Partido Colorado, lastimosamente”, acotó.

Por otro lado, Yamy Nal aclaró que sus comentarios sobre que “otros van a caer” no constituyen una extorsión, sino que fueron malinterpretados.

Enfatizó que desde el propio bloque colorado está recibiendo la “traición” y volvió a expresar que son los mismos artífices de la llanura del partido.

15:14 Resolución por la aprobación

Zacarías Irún informó que la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió una resolución recomendando aprobar el pedido de pérdida de investidura.

15:08 Yamy Nal arremete contra Chase

Yamy Nal reiteró que sus audios fueron tergiversados y volvió a acusar a Natalicio Chase de ser quien orquestó toda la situación en su contra.

15:05 El abogado de Yamy Nal habló ante el pleno

El abogado de Yamy Nal, Valentín Domínguez, también intervino en la plenaria y sostuvo que se ha vulnerado el debido proceso. Afirmó que su defendida, en su calidad de víctima, se puso a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación. Señaló además que no es posible ejercer una legítima defensa en tan corto plazo. Domínguez denunció que el celular de la senadora fue “pinchado” por personas inescrupulosas y que se presentó una denuncia para determinar quiénes son los responsables de la filtración de los audios.

14:54 Habló Yamy Nal y dijo que es víctima de una persecución

La senadora, cuya expulsión está siendo analizada, inició su alocución pidiendo perdón al pueblo paraguayo. Afirmó que no se le dio la oportunidad de ejercer su legítima defensa y denunció que su propio partido le pidió que guarde silencio. Visiblemente afectada, dijo que “siente en el alma” lo que está ocurriendo. Dijo que es víctima de una “persecución política” en su contra. Sostuvo que los audios utilizados son reales, pero que fueron obtenidos de manera ilegal para manipular la situación. “He defendido al Partido Colorado”, subrayó.

Dio a conocer un audio, que dice que es el audio original, y señaló a Natalicio Chase como el responsable de poseer los audios. “No me voy a callar, me voy a ir con la frente... no me voy a callar ante este culebrón”, acotó.

14:52 Filizzola reitera su pedido de revisión del reglamento

Filizzola reiteró su moción y explicó que “por tratarse de alguien que no es de su bancada” buscan ser justos y ceñirse a lo que dice el reglamento.

Señaló que las mayorías calificadas están estipuladas para proteger a las minorías.

14:46 Nakayama pidió revisión del reglamento

Al igual que Filizzola, Nakayama pidió considerar el reglamento de la Cámara porque no se trata de un procedimiento netamente jurídico.

14:45 Derlis Maidana habló sobre las mayorías

Derlis Maidana expresó que se rigen por lo que establece la Constitución, en este caso el artículo 185 sobre las mayorías. Se opuso al pedido de Filizzola.

14:41 Zacarías Irún dice que se deben ceñir a la Constitución

Seguir lo establecido en la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 201, dijo Zacarías Irún en disidencia con Filizzola.

En el mismo sentido, se posicionó Dionisio Amarilla.

14:40 Esperanza secunda a Filizzola

Esperanza Martínez secundó el pedido de Filizzola y suscribió el pedido de Blanca Ovelar, de incluir a Chaqueñito en el pedido de pérdida de investidura.

14:39 Blanca Ovelar pide incluir a Chaqueñito

Blanca Ovelar pidió que se incluya en la pérdida de investidura a Javier “Chaqueñito” Vera.

14:36 Filizzola habla del reglamento

Rafael Filizzola propuso debatir y definir el procedimiento que se aplicará en este caso, en particular el reglamento a utilizar, y sugirió que se adopte el aprobado en diciembre del año pasado.

14:30 Arrancó la sesión del Senado

Inició la sesión del Senado en el que se tratará la pérdida de investidura de Yamy Nal y la suspensión de Javier Vera. Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pidió que el pleno se constituya en Comisión para analizar el tema y emitir una resolución.

Por otro lado, pidieron esperar a la colega Yamy Nal para iniciar el tratamiento.

13:30 El caso de los audios filtrados

Los supuestos audios filtrados, atribuidos a los senadores Norma Aquino, alias Yamy Nal, y Javier “Chaqueñito” Vera, ex Cruzada Nacional, revelan presuntas negociaciones de compra de votos, reparto de cargos y contratos con Itaipú. En las grabaciones se escucha hablar de pagos de hasta US$ 20.000 por voto y de un supuesto negociado con la donación de US$ 8 millones de Taiwán destinada a la reparación del Congreso y compra de ascensores, que —según la voz que sería de Yamy Nal— iba a ser “repartida” entre varios senadores.

El caso trascendió, se abrió una investigación por parte de la Fiscalía y derivó en la solicitud de pérdida de investidura de la senadora.

13:00 Yamy Nal insiste en que los audios son ilegales y “montados”

Ante la escribana que acudió a su oficina, Yamy Nal se rectificó en sus dichos y afirmó que los audios filtrados fueron obtenidos de forma ilegal.