Dirigente colorado presenta nota de juicio político contra Emiliano Rolón

El dirigente colorado de Asunción Alcides Ortega Villalba presentó hoy en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados una nota de pedido de juicio político en contra del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, por mal desempeño en sus funciones.

Según el denunciante, el titular del Ministerio Público tuvo un mal desempeño “por haber nombrado a su sobrino Hugo Francisco Ríos Rolón”, entre otros presuntos nombramientos, inclusive hasta a su hijo, Axel Rolón, como comisionado a la Itaipú Binacional, esto conforme su nota.

También menciona la “negligencia y falta de interés en la investigación” del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, al igual que en el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

El mismo denunciante previamente ya había presentado otra nota invocando al artículo 225 de la Constitución Nacional -del procedimiento de juicio político- en contra del presidente de la República, Santiago Peña, también por presunto mal desempeño de funciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Piden el juicio político para Santi Peña: estas son las causas

Diputados “cómplices” de Emiliano Rolón, afirman

Sobre su solicitud en contra de Emiliano Rolón, Ortega manifestó que si los diputados colorados no acompañan este pedido de juicio político, estos serían “cómplices” del funcionario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Vamos a ver si existen en el Paraguay disidentes y opositores; no voy a permitir a los colorados ser cómplices”, apuntó.

Lea más: Tribunal de Conducta de ANR rechazó el pedido de expulsión de Marito