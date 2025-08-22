Piden el juicio político para Santi Peña: estas son las causas

La Cámara de Diputados recibió esta mañana una nota de Alcides Ortega Villalba, dirigente colorado, quien solicitó la apertura de un juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña Palacios. El escrito invoca el artículo 225 de la Constitución Nacional y expone tres causales como fundamento de la acusación.

El escrito, dirigido al presidente de Diputados, Raúl Latorre, plantea que el mandatario incurrió en “mal desempeño de funciones”. El pedido ingresó a Mesa de Entrada a las 7:50 de este viernes.

Los puntos de la acusación

Se enumeran tres hechos considerados como causales suficientes para su destitución:

Firma de memorándum migratorio con Estados Unidos: Ortega sostiene que la rúbrica de un acuerdo internacional sobre migración representa una “traición a la Patria”, ya que —según su planteo— el ingreso de inmigrantes desde dicho país implica una cesión de soberanía y afectaría las oportunidades laborales de los paraguayos. Muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gómez: el documento responsabiliza al Ejecutivo por el asesinato del legislador, quien contaba con fueros parlamentarios al momento del operativo en el cual fue abatido por la Policía y no podía ser privado de libertad sin un procedimiento previo en el Congreso. Conflicto de intereses: se acusa a Peña de violar la Constitución y la Ley de Conflicto de Intereses al mantener vínculos con actividades privadas. En particular, se menciona su condición de accionista del UENO Bank y la firma de un convenio de captación de fondos públicos del IPS.

También pedirá su expulsión de la ANR

Villalba mencionó el artículo N° 238 de la Constitución Nacional, que establece que el presidente y vicepresidente podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o delitos comunes. La acusación debe ser aprobada en Diputados con una mayoría de dos tercios y, en caso de prosperar, corresponde a la Cámara de Senadores determinar la culpabilidad y la eventual destitución del cargo.

Por ahora, la presentación es de carácter individual y deberá ser analizada por la Cámara Baja para determinar si reúne los requisitos necesarios para su tratamiento.

El operador político confirmó además que presentará otra nota ante la Asociación Nacional Republicana (ANR), para solicitar que Peña sea expulsado por “alta traición a la patria”