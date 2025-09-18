Los sobres del poder: Denuncias deben ser explicadas, dice Tekojoja

Los miembros del Partido Tekojoja manifiestan su profunda preocupación por la “aparición y desaparición” de los sobres en Mburuvicha Róga y que salpica al presidente Santiago Peña.

“Esta situación revista gravedad extrema, no solo por el origen incierto de los sobres que aparecen en la residencia presidencial, sino que también por la forma en que el Poder Ejecutivo ha manejado el escándalo”, dice parte del comunicado partidario.

Se pone énfasis en que resulta inaceptable que antes que aclarar las dudas se minimiza el escándalo y los comunicados que se realizaron mediante las redes sociales de Santiago Peña son superficiales. Lamentan también la censura que se instaló en el Congreso Nacional para evitar que los opositores debatan sobre el tema.

En el comunicado se dejan algunas interrogantes que Santiago Peña debe contestar para aclarar la situación

-¿De donde provienen los fondos ?

-¿Por qué se encontraban en sobres dentro de la residencia presidencial?

-¿Qué controles institucionales se está vulnerando?

“El silencio cómplice y la falta de respuesta solo profundiza la crisis de confianza en las instituciones, debilitando la democracia y alimentando la sospecha de corrupción en la más alta esfera del Estado”, reza otra parte del comunicado.

El Partido Tekojoja exige también inmediata apertura de una investigación independiente y transparente de la denuncia realizada por una familia de ex funcionarios de la residencia presidencial.

Se pide también que cesen los amedrentamiento y la censura para el sector opositor.