Buscan crear otra universidad en el interior mientras sigue en debate caso Hernán Rivas

El diputado cartista Avelino Dávalos presentó un proyecto de ley para la creación de la Universidad Autónoma de Caazapá, Santa Rosa (UNI-CA). Argumenta que su proyecto responde a la imperiosa necesidad de contar con un espacio académico de gestión privada y de carácter autónomo en Caazapá.

En el país hay en total 47 universidades de gestión privada, muchas de ellas con una dudosa calidad educativa ante la falta de control eficiente del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

Esta situación repercute directamente en la formación profesional de los jóvenes, que en la mayoría de los casos salen con un título, pero con escaso conocimiento académico.

En un momento en donde existen muchas dudas sobre la validez del título de abogado del senador cartista Hernán Rivas, quien incluso está acusado por esa cuestión, la intención de habilitar otra universidad parece sumamente contradictoria.

Especialistas señalan que, antes que abrir más universidades, sería interesante que desde el Congreso Nacional se tomen medidas para buscar la excelencia académica a los ya habilitados.

En cuanto al proyecto del diputado Dávalos, según el documento las carreras que ofrecerá dicha universidad son; radiología, obstetricia, enfermería, farmacia, psicología, Licenciatura en EEB 1er y 2do ciclo y también didáctica universitaria.

El proyecto fue girado a las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados para su dictamen antes de ser analizado en plenaria.