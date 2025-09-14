Presunto título falso: defensa de Hernán Rivas pide suspensión de audiencia preliminar

El pedido de suspensión de la audiencia preliminar prevista para el 17 de setiembre, en la causa por la que se imputó al senador colorado cartista Hernán Rivas por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, fue presentado por la defensa del legislador, la cual integra el abogado Cristóbal Cáceres.

Según Cáceres, el pedido obedece a que todavía no accedieron a las copias completas de las carpetas de los discos duros, pen, etc. y como la fiscalía tuvo un año de tiempo, piden un plazo razonable para interiorizarse en la causa.

El juez penal de Garantías Miguel Ángel Palacios admitió el pedido de imputación y reapertura del proceso presentado por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, de la Sede 1 y de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en la causa en la que acusan a Rivas por su presunto título falso de abogado.

El 3 de junio de 2020, Hernán Rivas fue elegido como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Para lograr la designación y sostener su condición de abogado, Rivas presentó un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo del 2018 y un título del 9 de junio del 2020 emitidos por la Universidad Sudamericana. El 6 de julio de 2023, Hernán Rivas fue nuevamente electo como representante ante el JEM, pero esta vez de la Cámara de Senadores y volvió a presentar los mismos documentos.

Suspensión de matrícula

En los papeles se acreditaba que Hernán Rivas cursó la carrera universitaria de Derecho, entre el 2010 y el 2015; sin embargo, de acuerdo a la acusación fiscal, tanto el certificado de estudios como el título universitario fueron “emitidos de manera formal por la Universidad Sudamericana, lo consignado en ellos no se adecua a la realidad, puesto que no existe ningún documento académico que pueda sostener la veracidad de lo que ambos instrumentos certifican”.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión de la matrícula de abogado del senador colorado cartista Hernán David Rivas Román, que según la Resolución 174 de que se dio a conocer, corresponde a la matrícula de la CSJ Nº 59.690.

En la resolución de la CSJ consideraron que estos hechos constituyen conductas que atentan contra la transparencia y confianza que deben regir en el actuar de los auxiliares de justicia, pudiendo causar graves perjuicios a la Administración de Justicia.

También dispuso comunicar la decisión a todos los Juzgados y Tribunales del país, inhabilitar temporalmente la firma electrónica del afectado y designar a la abogada Analía Velázquez como jueza instructora del sumario.