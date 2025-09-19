No incluyeron la conversión del MIC a “superministerio”, pero queda una ventana

La semana pasada, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez había adelantado que pedirían la postergación del tratamiento del proyecto “que crea el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía” por una semana, es decir, hasta el próximo martes. Sin embargo, no se incluyó en el orden día, que fue confeccionado por el presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre.

La ausencia en el orden del día no impide que puedan eventualmente tratarse un asunto, pues existe la moción “sobre tablas” o la vía de una sesión extraordinaria que puede ser solicitada ese mismo martes, ya que el cartismo tiene mayoría suficiente para imponerse en el caso de que así lo quisiera.

Si bien la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, presidida por la diputada cartista Cristina Villalba dictaminó a favor de aprobar con modificaciones el proyecto, estas modificaciones son más bien de forma y no ceden ante el reclamo de gremios como el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), que piden testar completamente la parte que plantea que el Viceministerio de Minas y Energía pase de formar parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al MIC.

Sitrande alega que el MIC no tiene la capacidad técnica del manejo de la política energética del país, y de hecho, su fin principal sería darle un énfasis económico-comercial y no de recurso estratégico como creen que debería ser.

En esa misma línea, acusan que el fin último -y real- sería el de forzar a la privatización de la ANDE o promover la inversión privada en el servicio de distribución de energía.