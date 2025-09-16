Denuncian que absorción de Minas y Energía terminará con privatización de la ANDE

Agremiados al Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) en Encarnación se adhirieron a la movilización nacional en contra de la intención del Gobierno Nacional de que el Ministerio de Industria y Comercio absorba al Viceministerio de Minas y Energía. Realizaron una movilización este martes debido a que el proyecto de creación de este nuevo ministerio está en el orden del día de la Cámara de Diputados.

Los manifestantes cuestionaron las intenciones reales de las autoridades, a quienes atribuyen un encarecimiento premeditado de la empresa estatal con el fin de privatizar el servicio a través de concesiones.

Manifestaron que garantizarán el servicio y la reposición en casos de emergencia, pero no realizarán atenciones en las oficinas. “Estamos garantizando el servicio: hospitales, juntas de saneamiento, eso se atiende de forma urgente. Si hay un cable suelto, se atiende de forma urgente”, afirmó el vocero de los manifestantes, Ángel Carballo.

Indicó que todas las oficinas en Itapúa están plegadas a la movilización e invitó a la ciudadanía a defender la institución, que corre peligro de ser mal administrada.

Deterioro intencional

El sindicalista Ángel Carballo, de Sitrande Encarnación, desglosó las razones de la manifestación, denunciando lo que considera un intento de desmantelamiento de la institución en beneficio de intereses políticos y empresariales.

El sindicalista calificó el proyecto de ley como una “barrabasada” que ignora la complejidad técnica del sector eléctrico. “Es una ley que no tiene compatibilidad, si me preguntan a mí, porque en la ANDE están los técnicos”, declaró. Enfatizó que los políticos no poseen los conocimientos necesarios para gestionar una entidad de esta envergadura y que la iniciativa solo busca entregar el patrimonio de todos los paraguayos a unos pocos. “Yo siempre digo: al zapatero, el zapato. Darle a estos políticos algo que no entienden sería como... no sé, ¿verdad?, se pueden decir miles de cosas”, sentenció.

Carballo señaló directamente al ministro de Industria, Javier Giménez, a quien describió como comerciante con presuntos intereses en empresas de criptominería. “El pueblo va a pagar”, advirtió. Además, en una dura crítica al Gobierno, manifestó que hay “narco delincuentes dentro del Gobierno”.

Temor de privatización

El gremialista argumentó que los intentos de privatización, como se ha visto en países vecinos, no mejoran el servicio y solo conducen a su deterioro.

El técnico destacó la falta de cumplimiento de promesas por parte del Gobierno, como la entrega de vehículos para el trabajo en el interior, lo que agrava las dificultades en el servicio.

La movilización se extenderá, por lo menos, hasta el resultado de la sesión de hoy. Además, invitaron a la ciudadanía y a gremios afectados a movilizarse por esta causa.