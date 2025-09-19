Sobres del poder: abogada asegura que MNP debe expedirse por uso de polígrafo

Ante el escándalo revelado con los “sobres del poder”, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, afirmó que el procedimiento por el cual tres empleados de Mburuvicha Róga fueron interrogados por militares con polígrafos tras la supuesta desaparición de dinero en efectivo de la residencia presidencial fue “legal y legítimo”.

Por otra parte, la doctora en derecho y magíster en DD.HH., Alejandra Peralta Merlo, aseguró que el MNP debe expedirse por el caso en virtud a la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

Asimismo, calificó el hecho como gravísimo y sostuvo que “cualquier medio de coacción que busque obtener una confesión de una persona no está permitido”.

También reiteró que “único órgano que puede investigar” es el Ministerio Público e inclusive aseguró que esto es una causal de juicio político “aquí y en cualquier parte del mundo civilizado”.

Peña ni hace mención a los sobres

El presidente de la República, Santiago Peña, fue denunciado por Luz Candado, excoordinadora del personal doméstico del Gabinete Civil, por haberla acusado del extravío de dinero de la residencia presidencial.

La mujer fue sometida a pruebas de polígrafo junto a su familia, según contó en varias entrevistas a nuestro medio.

Hoy, el mandatario participó de un evento en San Pedro donde ni siquiera mencionó el caso y despotricó contra las movilizaciones y cierres de ruta.

