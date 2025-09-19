Sobres del Poder: piden planillas de ingreso a Mburuvicha Róga mediante portal de información pública

El pedido de información pública que solicita las planillas de ingreso y egreso de personas a Mburuvicha Roga se realizó mediante el portal de acceso a la información pública. En el mismo se pide que los informes sean desde el 15 de agosto de 2023, fecha en la que asumió Santiago Peña el cargo de Presidente de la República.

Además, en el pedido se solicitan las copias de las autorizaciones que habría firmado Luz Candado, su hermana, su hijo y otros que hayan sido sometidos al polígrafo en el caso conocido como “Los Sobres del Poder”.

Luz Candado es quien denunció que fue desvinculada injustamente de su cargo de coordinadora del personal doméstico de las residencias presidenciales luego de ser acusada por el propio presidente de la República, Santiago Peña, de la desaparición de un sobre con dinero en efectivo del vestidor de Mburuvicha Róga.

Además, la mujer denunció que en dos ocasiones, una en octubre del año pasado y otra en febrero de este año, personal doméstico encontró dos sobres en diferentes lugares de las residencias presidenciales con US$ 100.000 cada uno en su interior, los cuales puso a disposición del mandatario meses después.

Visitas a Santiago Peña

El escándalo de hallazgo de sobres con miles de dólares en Mburuvicha Róga dejó en evidencia llamativas visitas en horarios poco usuales y sin registros en la agenda oficial del presidente Santiago Peña.

Una de ellas es Miguel Cardona, principal accionista de la empresa con el mayor contrato público del programa Hambre Cero.

También aparece Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, cuyo banco y otras empresas se beneficiaron con billones de fondos públicos en los dos años de este gobierno. Además, Peña tenía acciones en Ueno Holding, una de las empresas del grupo Vázquez, incluso después de asumir como Presidente de la República.

Asimismo, figuran el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, y el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón.