Vuelos muestran que hubo pago de favores de Peña a sus “amigos”

La parlamentaria opositora hizo referencia a los vínculos directos entre el presidente de la República, Santiago Peña, y el empresario chino Long Jian, principal accionista de la empresa Kamamya SA, que proveyó los pupitres chinos al MEC a través de Itaipú.

Ortega señaló que los datos revelan que el mandatario y el empresario ya se conocían hace tiempo, ya que Peña usaba el avión del proveedor estatal para viajar con su familia a la ciudad de Florianopolis, Brasil. Todo para que posteriormente el empresario asiático fuera beneficiado con los contratos millonarios.

“Estamos hablando de pupitres que fueron a parar a las escuelas de todo el país. Los montos son multimillonarios y obviamente se hicieron con recursos públicos”, recalcó.

“Cuando vemos que el mismo presidente utilizaba el avión, es verdaderamente terrible pensar que eso es parte de unos acuerdos previos para luego adjudicarlo con la compra de pupitres“, agregó.

Dijo además que todo apunta a que Peña paga favores a quienes recibe en estas llamativas “visitas” que también se revelaron a la ciudadanía, entre ellos al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, pese a que al ser titular del Ministerio Público debería investigar al mandatario en casos de corrupción.

“Entonces, esto da cuenta que es una práctica recurrente del presidente de la República, el intercambio de favores, y que por eso se daban estas visitas, el uso del avión y otro tipo de transacciones que se dan, que luego son pagados con este tipo de compras”, aseveró.

Recalcó que en el Poder Ejecutivo todo queda entre amigos y “es parte de un esquema donde evidentemente son beneficiados estos amigos que visitan la visera del sector privado de la Casa Presidencial”, finalizó.

Empresario Long Jian, cercano a Pedro Alliana

Long Jiang, quien también es conocido por su cercanía con el vicepresidente Pedro Alliana también había prestado sus aviones a Alliana en plena campaña proselitista. El contrato para Kamamya fue por G. 248.713 millones.

Kamamya presentó a la DNIT una factura que prueba que compró de China cada set de pupitres por US$ 15, pero lo vendió a Itaipú por US$ 97.

Hay indicios de una sobrefacturación de al menos US$ 25 millones.