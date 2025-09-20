Dirigente político pide salir a la calle para erradicar la corrupción estatal

El líder del Partido Paraguay Pyahurã, Ermo Rodríguez, indicó ayer en conversación con ABC que Santiago Peña está confirmando con sus actos que solo quería ser presidente para ser un “rico pyahu”, y que no le importa las necesidades básicas de los paraguayos.

“Santiago Peña quería ser presidente solo para ser un rico pyahu (nuevo). En este escándalo de los sobres está muy salpicado y no sale a aclarar nada. No explica, pero no es raro eso de Santiago Peña porque su mansión de San Ber tampoco salió a explicar... (después) de vivir en alquiler se construyó la mansión”, manifestó Rodríguez.

Manifestó que la denuncia realizada por la familia Candado, cuyos integrantes trabajaban en Mburuvicha Róga para la familia presidencial, confirma los groseros negociados que se realizan con las licitaciones.

“El usa su cargo solo para el negocio, llámese Hambre Cero o pupitres chinos. Solo piensa en su negocio, en su beneficio, mientras en el país tenemos problemas sociales muy graves”, puntualizó el dirigente político.

Lamentó que los parlamentarios cartistas estén intentando minimizar la investigación periodística conocida como: “Los sobres del poder” y que quieran hacer pasar como un “enojo doméstico” cuando en realidad se denuncia incluso viola los Derechos Humanos, teniendo en cuenta que los empleados fueron sometidos al polígrafo.

“Es muy triste lo que está pasando en el país. Es lamentable que todas las denuncias de corrupción salpican a la mayoría de las autoridades, quienes tienen en su mano administrar el Estado”, agregó.

Salir a las calles contra la corrupción

El dirigente político instó también a la ciudadanía a salir a las calles a manifestarse contra la corrupción imperante y no dejar que se siga instalando en todas las instituciones del Estado. “Los senadores y diputados están salpicados en hechos de corrupción y ahora la familia presidencial. Hay que salir a la calle, les invito, les exhorto a movilizarse. Llamemos a una gran movilización, a estar en la calle para defender la democracia ante este avance autoritario”, indicó Rodríguez.

El dirigente político llevó adelante el jueves último una movilización desde la Plaza Uruguaya hasta el Panteón de los Héroes con sus simpatizantes en donde repudiaron los hechos de corrupción y pidieron a la ciudadanía a estar alerta.

“Solo la gente organizada puede hacer que se cambien las cosas. Hay muchas cosas que corregir, no se puede normalizar los hechos de corrupción, las amenazas. Este el momento de unir fuerzas para enfrentar a los corruptos”, puntualizó.

Manifestó que a los lideres de la oposición le falta entrenamiento, para poder aglutinar a la ciudadanía.

“Depende del entrenamiento de la oposición, de caminar con la gente en la calle. Hay mesas de trabajo, hay diálogos. Sin embargo, la dirigencia debe animarse a invitar a la gente por qué mañana va a ser tarde.Esto cada vez más están echando raíces, hay que sacarlos hoy” sentenció.

Añadió que la oposición debe unirse, más allá de las ideologías y de las creencias para poder desalojar a los corruptos.