Estigarribia: “El PLRA debe enfocarse en la gente” y dejar el discurso anticartismo

Ricardo Estigarribia, miembro del Nuevo Liberalismo, cuestionó que desde otros dirigentes los estén acusando de ser cartistas. “Al Partido Liberal le costó tres elecciones hablar de quién es cartista y quién no, en lugar de ocuparse de la gente. No tenemos medicamentos, las aulas se caen, tenemos problemas de inseguridad aumenta y el transporte público está al borde de una huelga y nos seguimos preocupando de quién es o no cartista. Tenemos que ofrecer a la ciudadanía propuestas, soluciones y de esa manera tratar un poco de recuperar la credibilidad del partido”, expresó.

Estigarribia negó cualquier pacto con el cartismo y recordó que derrotó dos veces en Villa Elisa a candidatos colorados vinculados a Horacio Cartes, una de ellas con más del 80% de los votos. “En mi campaña nunca hablé mal del Partido Colorado, sino de un sistema de gobierno de 80 años que no ha permitido un cambio real”, puntualizó.

Poco acceso al Gobierno pese a ser gobernador

El gobernador también aclaró que su gestión mantiene un contacto limitado con el Gobierno central. “Soy el gobernador con menos apertura de este gobierno. Hablo con tres o cuatro ministros, el resto ni me atiende el teléfono. Que demuestren qué tipo de pacto tengo”, retrucó.

Sobre el futuro del Partido Liberal, Estigarribia sostuvo que falta un camino de conducción que vuelva a colocar al PLRA como portavoz de la ciudadanía. “No tenemos propuestas en transporte ni en salud. En Central tenemos más de 100 Unidades de Salud Familiar listas, pero sin médicos ni personal. La gente mendiga terapia intensiva a políticos, cuando debería tener garantizada la atención”, lamentó.

Finalmente, anunció que acompañará al futuro presidente del PLRA, Alcides Riveros, para recomponer la unidad partidaria. “Vamos a empezar nuevamente a reconducir a ese partido centenario, de historia, de trayectoria, que va a ser el portavoz de toda la ciudadanía paraguaya", aseveró.