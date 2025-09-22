Líder Amarilla exige a Fiscalía intervenir y evalúan un pedido de informes a Peña por el caso sobres

El senador Líder Amarilla (PLRA) sostuvo que el escándalo denominado “Los sobre del poder” representan “un golpe muy fuerte para la República” y reclamó que la Fiscalía intervenga de inmediato para esclarecer el origen de los fondos y la relación del mandatario con empresarios que ganaron millonarias licitaciones públicas.

El senador liberal subrayó que los indicios muestran un patrón de favorecimiento previo en el Programa Hambre Cero: proveedores como Comepar SA habrían tenido conocimiento anticipado de sus adjudicaciones.

Asimismo, los muebles y pupitres chinos, la cuestionada compra financiada por Itaipú Binacional, también despiertan sospechas de que hubo arreglos previos.

Lea más: Indicios obligan a Fiscalía a indagar penalmente el caso sobres, señala abogado

“Esto demuestra la cercanía que tiene el Presidente de la República con los empresarios ganadores de licitaciones. Eso genera una fuerte sospecha, más aún sumado a la plata que se encontró en sobres con dólares dentro de su propia casa”, afirmó Amarilla.

Reclamo de transparencia y responsabilidad

El legislador sostuvo que el presidente Peña debe explicar el origen de esos recursos en forma clara y pública.

“No existe un argumento sólido que justifique por qué había dólares en efectivo en su poder. No puede alegarse salario, ni tampoco gastos reservados, porque ambos se tratan de dinero público”, insistió.

Para Amarilla, la falta de explicaciones transparentes refleja una “desprolijidad enorme en el manejo de la cosa pública” y profundiza la desconfianza ciudadana en el Gobierno.

Pedido de informes a la Presidencia

El senador no descartó impulsar un pedido de informes a la Presidencia para que se aclaren de manera oficial todos los puntos. “Estamos conversando con colegas como Éver Villalba (PLRA) y otros senadores para coordinar este pedido de informes. Lo mínimo que se espera es transparencia en la administración pública”, señaló Amarilla.

El escándalo ha puesto al gobierno de Santiago Peña bajo presión política. Desde sectores de la oposición ya se habla de la posibilidad de juicio político, en un clima de creciente desconfianza hacia la gestión presidencial.

Lea más: Llamativas visitas a Mburuvicha Róga de beneficiados con contratos públicos

El senador Líder Amarilla reiteró que la Fiscalía tiene la obligación de investigar para dar certezas a la ciudadanía: “No se trata de rumores, sino de hechos que están golpeando fuertemente a la institucionalidad del país”.