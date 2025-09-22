Video: “Merezco una oportunidad”, dice Nenecho y así le responden en redes

El colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez dejó a la Municipalidad de Asunción prácticamente en quiebra y la capital del país en pésimas condiciones. Luego de su renuncia, recientemente compartió un video donde se lo veía en el Chaco y ahora publicó otro video donde dice ser víctima de una “campaña”.

Según el exintendente, él fue “víctima de una campaña orquestada y armada meticulosamente para denostar” su figura, esto como parte de una supuesta “campaña de desprestigio”.

Incluso alega que recibió “mensajes amenazantes” o “hirientes” mientras compartía capturas de pantallas de conversaciones donde recibía críticas o cuestionamientos, aunque esto no es ajeno a él, ya que hasta llegó a ser denunciado por cuestionables respuestas suyas hacia los ciudadanos que lo criticaban en redes sociales.

“Hoy soy yo y el día de mañana podés ser vos. Pero ¿por qué preocupa mucho? Porque están utilizando herramientas tecnológicas a través de la creación de perfiles falsos que instalan comentarios sobre mi persona. Yo dejé de ser intendente; renuncié al cargo justamente para recuperar mi tranquilidad“, aseguró.

“Merezco una oportunidad”, dice Nenecho

También comentó que supuestamente “por la presión de algunas personas” le cerraron su cuenta en la red social Facebook y por esto recuerda “que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que a pesar de los tropiezos, siempre hay un camino hacia la redención”.

Su material continúa con capturas de noticias hasta el punto de alegar tener el “valor para comenzar de nuevo”.

“Sé que tengo la fuerza y el valor para comenzar de nuevo. No como un acto de defensa, sino como un grito de que merezco una oportunidad”, dice.

El 22 de agosto pasado, Rodríguez había renunciado a la tendencia de Asunción adelantándose a la presentación del informe de intervención de la comuna asuncena.

Con su salida, el jefe comunal cartista cerró de manera prematura una administración marcada por escándalos y acusaciones de corrupción, muchas de las cuales parecen haber sido corroboradas por la intervención.

