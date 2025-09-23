Sobres del Poder: Aprueban pedido de informes sobre “visitas” a Mburuvichá Roga y, de “pichados”, casi incluyen a Lugo

La mayoría cartista en Cámara de Diputados, para no quedar como encubridores del presidente de la República, Santiago Peña en el caso de “Los sobres del Poder”, tuvieron que acompañar la aprobación de tres pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Secretaría Nacional de Inteligencia respecto al caso donde se mencionan apariciones de presuntos sobres con dinero en Mburuvichá Roga y visitas nocturnas de empresarios mimados con licitaciones en este gobierno.

El pedido de informes dirigido al Ejecutivo es el más ámplio sentido, ya que requiere información tanto sobre el uso del polígrafo contra la denunciante del caso “sobre del Poder” y exfuncionaria de la residencia presidencial, Luz Maribel Candado, como así también por el tema de las visitas.

Puntualmente se requiere que:

Informe sobre los hechos que cobraron notoriedad con relación a la relación laboral finalizada con la ciudadana Luz Candado y su cónyuge, Hugo Romero, específicamente sobre los procedimientos administrativos abiertos en el marco de la investigación de los supuestos hechos ocurridos y denunciados tanto en su momento como en la actualidad, los registros que se tenga de hechos similares con los funcionarios de Mburuvicha Roga, los registros de entrada y salida tanto de funcionarios como de visitantes y otras personas distintas a la familia del Presidente de la República, así como cualquier otra información relacionada con lo solicitado, correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2023 hasta el 23 de septiembre de 2025 inclusive, en formato “.csv” y “.pdf”. Informe sobre las medidas de seguridad adoptadas a partir de los supuestos extravíos atribuidos a funcionarios de Mburuvicha Roga, los sumarios internos, las investigaciones, denuncias policiales y penales de los supuestos hechos ocurridos, las diligencias llevadas adelante para la determinación de responsabilidad de los supuestos involucrados, así como cualquier otra información relacionada con lo solicitado, correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2023 hasta el 23 de septiembre de 2025 inclusive, en formato “.csv” y “.pdf’. Informe sobre la prueba de polígrafo a la que fue sometida la Señora Luz Candado, indicando los intervinientes, los testigos, las actas de cada prueba realizada a la misma, si hubo notificación previa para la misma sobre la realización de la prueba, el informe final, el procedimiento aplicado a partir del mismo, así como cualquier otra información relacionada con lo solicitado, en formato “.pdf’.

A pedido del diputado cartista Yamil Esgaib y por la mera intención, aparentemente, de embarrar, también se requirió incluir las visitas durante el gobierno del exobispo Fernando Lugo, presidente en el periodo 2008 a 2012, cuando fue destituido vía juicio político.

“Totalmente de acuerdo con la solicitud y podemos agregarle en la época de Lugo cuántas mujeres ingresaron también a Mburuvicha Roga por favor también quiero saber, la lista de todas las mujeres que entraron a Mburuvicha Roga a la noche, gracias”, afirmó Esgaib.

Uno de los proyectistas -junto a la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario)- el diputado Raúl Benítez (Independiente) dijo no tener problemas en allanarse al pedido, pero aclarando que espera que no sea con intención de desvirtuar un pedido de informes sobre un tema que considera serio y grave.

“Espero que esto no sea un intento de banalizar un tema serio. Acá hay un abuso de poder que se denuncia, hoy solamente hay una versión, porque el presidente de la República tampoco aclara más que en un twit genérico, entonces lo que solicitamos es la documentación”, dijo Benítez.

Finalmente, el propio Esgaib retiró su moción, por lo que no se incluyó lo relacionado a Lugo y se mantuvo el planteamiento original.

En tal sentido, también se solicita al Ministerio de Defensa y a la Secretaría Nacional de Inteligencia que: