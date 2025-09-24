En el Senado oposición arremete contra Peña por “sobres del poder” y Bachi relativiza las denuncias

El senador liberal Ever Villalba (PLRA) lanzó una dura crítica al mandatario Santiago Peña, señalando que el caso de los sobres del poder refleja una grave pérdida de autoridad.

“No puede controlar su casa y mucho menos nuestro país. Si el presidente no manda ni en su residencia, ¿cómo vamos a creer que gobierna? La gente ya sabe de qué se tratan esos sobres”, cuestionó.

Villalba también apuntó contra el uso irregular del polígrafo a personal civil de la residencia, calificándolo de un procedimiento sin validez científica y violatorio de derechos constitucionales.

Piden “esclarecimiento inmediato”

Por su parte, el senador Mario Varela (ANR, disidente) advirtió que el silencio presidencial alimenta sospechas y rumores.

“Necesitamos claridad. En un Estado de derecho, no puede quedar como leyenda urbana un hecho tan grave. Al presidente Peña le conviene dar explicaciones categóricas”.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) afirmó que el caso de los sobres involucra posibles fondos de origen dudoso, lo que lo convierte en un tema de interés público.

“Si es dinero público, hay negligencia; si es dinero privado, debe explicarse su origen. El presidente no puede seguir en silencio”, enfatizó.

El legislador también cuestionó la práctica de trasladar personal doméstico de confianza a planillas del Estado y denunció un “desorden total” en la seguridad presidencial.

“Sobres que molestan y sobres que no”, dice Bachi

Desde el oficialismo, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, minimizó los cuestionamientos y acusó a la oposición de tener un doble discurso.

“Están los sobres que molestan y los que no molestan. También están las mochilas de campaña y los asados de fin de semana. Ellos tienen prohibido hablar de eso”, disparó Núñez.

El líder cartista buscó relativizar el impacto del escándalo, señalando que la oposición selecciona qué casos indignan a la ciudadanía y cuáles prefieren callar.

Crisis de confianza y presión política

El caso de los sobres hallados en la residencia presidencial se ha convertido en un nuevo frente de cuestionamiento a la gestión de Santiago Peña. Mientras la oposición exige explicaciones claras y transparencia, el oficialismo opta por la defensa política y el contrataque retórico.

La polémica sigue abierta y, con cada día que pasa sin respuestas oficiales, crece la presión sobre el presidente para dar una versión convincente a la ciudadanía. Ayer, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes sobre el tema.