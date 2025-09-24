Peritos de la Fiscalía denuncian que no hay condiciones para trabajar en el Laboratorio Forense

“Recibí algo muy grave. Es grave, los propios peritos, me hicieron llegar una nota firmada, responsablemente, por todos los peritos, en donde piden al fiscal General que se intervenga el Laboratorio Forense”, dijo la diputada Rocío Vallejo (PPQ), durante la sesión ayer, en tanto que hoy recibió a una comitiva de peritos y técnicos del Ministerio Público.

La diputada, quien hace varios meses viene denunciando la pésima administración de Emiliano Rolón en el Ministerio Público, agregó que solamente se pide más fiscales y no se lucha por los técnicos, quienes son quienes sustentan el trabajo del Ministerio Público.

La parlamentaria indicó que el Ministerio Público, en todo el país, solo cuenta en el departamento químico y biológico con 12 técnicos, en la unidad operativa son nueve personas y Auditoría Contable son cinco personas.

Agregó que en el departamento de Acústica e Imagen son seis personas, en Informática Forense son siete técnicos, en Arquitectura seis personas, en Accidentología vial son cinco técnicos, en Documentología están ocho personas y en Balística son solamente dos.

“No tienen insumos, no tienen lugar donde almacenar, no tienen funcionarios que los ayude, por eso no se puede dar una respuesta a la sociedad. Están pidiendo socorro porque no tienen las herramientas para poder hacer su trabajo”, remarcó la diputada Vallejo.

La parlamentaria indicó que, en la conversación que tuvo con los peritos, ellos le indican que es humanamente imposible seguir con esta situación.

“Dicen que es humanamente imposible. No estamos hablando de los mega casos del crimen organizado que, ya se dijo, que no hay estructura para hacer frente. Estamos hablando de los casos de un ciudadano de a pie, que se le murió un pariente en un accidente de tránsito o de la niña violada” sentenció la ex fiscal.

Lo que dice la nota

En la nota, que tiene la firma de todos los peritos del Paraguay, dirigida al fiscal General Emiliano Rolón, piden como medida de urgencia una intervención del Laboratorio Forense.

“La situación es insostenible”,dicen y remarcan que es debido a las renuncias y los traslados masivos. Indican que 24 funcionarios, técnicos altamente calificados, renunciaron.

Hay también sobrecarga de trabajo, debido a que existen muchos casos y pocos técnicos. Además, faltan insumos básicos y hay ausencia de mantenimiento adecuado a los equipos, lo cual podría afectar directamente en la fiabilidad de los resultados.

Los peritos alegan también que hay deficiencia en la disponibilidad de traslado, falta de seguridad del edificio, se necesita de lugares adecuados y abundan las denuncias contra los peritos.

“Estamos viviendo una falta de seguridad jurídica ante los hechos que hacen técnica y humanamente imposible cumplir, si no se tienen las herramientas o el ambiente adecuado para dar una respuesta efectiva”, reza otra parte del documento.

Denuncian también que la oficina de evidencia, alcanzó una situación alarmante de insalubridad y sobrecarga. Indican que el Departamento Técnico también pasa una situación de urgencia, principalmente para el levantamiento de cadáveres o recolección de fluidos.