Exsecretario de Dionisio Amarilla aparece como accionista de beneficiada por ANDE

Como un éxito documentado sin precedentes podría calificarse el fugaz paso de Agripino Miguel Ángel García Orrego por el Senado paraguayo. Este funcionario –jubilado de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y ahora parte de la Contraloría General de la República (CGR)– logró en apenas tres meses sumar a su patrimonio acciones por G. 1.250 millones en el Grupo Inter SA, empresa vinculada al senador liberocartista Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, revela el comparativo de sus declaraciones juradas.

García Orrego ingresó a la Cámara de Senadores el 1 de julio de 2023, como “asesor” –precisamente– del legislador liberocartista Amarilla Guirland. Sus activos eran de G. 1.547 millones, mientras sus pasivos sumaban G. 1.082 millones.

Tres meses después, el 4 de octubre de 2023, García Orrego sale de la Cámara Alta para pasar a ser funcionario del ente de control, con el cargo de síndico ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Para su salida, sus activos ya treparon a G. 3.082 millones, mientras que sus pasivos llegaban a más de G. 2.375 millones.

En el patrimonio del exsecretario del senador liberocartista se destacaba que en corto lapso logró sumar las acciones millonarias en el Grupo Inter SA, mientras que en sus pasivos figuraba una deuda de G. 1.000 millones con “Dionicio Amarilla” (sic), G. 300 millones más de su compromiso en julio de 2023, es decir, tres meses antes era de G. 700 millones, de acuerdo a la documentación.

Esta última cifra coincide con una cuenta a cobrar que declaró en julio de 2023 el senador Amarilla, pero llamativamente, bajo el nombre de “Agripina” García.

Amarilla Guirland también declaró que fue socio del Grupo Inter SA hasta el 15 de octubre de 2022. Sin embargo, su padre, Dionisio Amarilla González, pasó a fungir como accionista y representante legal de la compañía a partir de entonces.

La casualidad es que García Orrego pasó a ser socio de la empresa cercana al legislador liberocartista luego de trabajar como su “secretario”.

Otro punto que llama la atención sobre el afortunado funcionario es que luego de su incursión en el Grupo Inter SA, la ANDE firmó el 28 de noviembre de 2023 un contrato para provisión de 7.700 postes de hormigón armado por un monto inicial de G. 7.154 millones, que después subió a G. 8.367 millones tras un reajuste de precio. Grupo Inter SA ya cobró todo ese monto el 1 de julio de 2025.

Incumplimiento e inhabilitación

Mientras Grupo Inter SA cobró G. 8.367 millones de un contrato de la ANDE, la estatal reclama al Consorcio Arapoty (Superkva SA y Dionisio Amarilla Guirland) la devolución de un anticipo y el pago de la garantía por el incumplimiento en la provisión de transformadores.

El reclamo es por G. 4.852 millones. El 27 de agosto pasado la DNCP –dos años después– inhabilitó por apenas tres meses al grupo cercano al senador por su mala fe. ABC intentó obtener la versión de García Orrego, pero no atendió las llamadas.