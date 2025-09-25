Funcionaria del TSJE detenida en Brasil es reemplazada y podría ser destituida

La jefa del Registro Electoral de Caaguazú, Ada Inés Caballero Pereira (37), fue detenida en el municipio de Cóndor, estado de Río Grande do Sul (Brasil), transportando 202 kilogramos de marihuana. Tras este hecho, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) decidió sustituirla en su cargo, que corresponde al Partido Colorado (ANR).

El director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, informó que Caballero Pereira fue reemplazada por otra funcionaria colorada para garantizar el control político mutuo en la oficina distrital.

“Fue sustituida por un acto administrativo. Hay que recordar que cada oficina distrital tiene dos jefes de organizaciones políticas diferentes, debido a que nosotros trabajamos sobre la base del control mutuo”, comentó.

Antecedentes y proceso interno en el TSJE

Ruiz Díaz explicó que los antecedentes del caso fueron remitidos por la Dirección de Recursos Humanos a la Dirección Jurídica, para la elaboración de un dictamen que luego será elevado con un pedido de sumario a la Superintendencia del TSJE.

“En nuestro reglamento está establecido que cinco días de ausencia configuran abandono y la persona o el funcionario puede ser destituida por esa causal”, mencionó.

Precisó que si Caballero Pereira no se presenta a su trabajo mañana, se cumplirían los cinco días de ausencia, lo que puede derivar en su destitución por abandono de cargo.

“Mañana se cumplen los cinco días establecidos por nuestro reglamento y la Superintendencia podría recomendar la destitución al máximo órgano electoral”, precisó.

Trayectoria de Ada Caballero en la Justicia Electoral

La funcionaria ingresó al TSJE en agosto de 2019 y fue designada jefa de la oficina distrital de Caaguazú en 2021. Según Ruiz Díaz, se trata de una funcionaria con trayectoria relativamente corta dentro de la institución y su acceso al cargo habría sido por cupo político del Partido Colorado.

“Es una persona con trayectoria corta en la institución. Que yo recuerde, no se había presentado un caso similar, sobre todo con la gravedad que implica la acusación que enfrenta”, indicó.

Definición, la próxima semana

El director explicó que la Superintendencia del TSJE será la encargada de evaluar formalmente la situación de Caballero Pereira y recomendar su destitución o continuidad, pero la decisión final corresponde al máximo órgano electoral.

Ruiz Díaz, asimismo, aseguró que el proceso a instancias de la Superintendencia no debería extenderse demasiado. “La próxima semana podría definirse, con mucha seguridad”, dijo.