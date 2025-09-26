Consorcio integrado por Dionisio Amarilla perjudicó a ANDE, afirman

En declaraciones a diferentes medios de comunicación, tras asistir a la Comisión Bicameral de Presupuesto, el titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix Sosa, afirmó ayer que el sancionado Consorcio Arapoty Transformadores, integrado por Super Kva Transformadores SA y el senador liberocartista Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, perjudicó a la empresa estatal en cuestión de fondos públicos y equipos que debían ser usados para obras de mejoramiento del servicio.

Sosa aseguró que la institución insiste en la recuperación de G. 3.139 millones y G. 1.713 millones, en total G. 4.852 millones, correspondiente al anticipo y garantía de contrato.

El Consorcio Arapoty Transformadores, cuyos miembros son: Super Kva Transformadores SA y el senador Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, sigue sin pagar a la ANDE más de G. 4.852 millones, correspondiente a un anticipo de G. 3.139 millones cobrado en 2021 y la garantía por cumplimiento de contrato de G. 1.713 millones. Así lo reconoció Félix Sosa.

El titular de la ANDE afirmó que el incumplimiento de contrato por parte del grupo –cuando lo integraba el ahora senador liberocartista Amarilla Guirland– causó enorme perjuicio a la empresa estatal en cuestión de millones de fondos públicos y de obras que estaban previstas con los nuevos transformadores para el mejoramiento del servicio.

El Consorcio Arapoty debía proveer 1.440 transformadores; sin embargo, solo entregó 121, de los cuales 20 ni siquiera pasaron las pruebas, según el informe de la ANDE.

ANDE quiere recuperar su dinero

El titular de la ANDE, Félix Sosa, dijo que el reclamo persiste y se espera recuperar el dinero, al agregar que todo se hizo de acuerdo a lo estipulado en el mismo contrato.

Evitó opinar sobre la débil sanción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, para el consorcio Arapoty y sus integrantes: Super Kva Transformadores SA y el senador Dionisio Amarilla.

La DNCP sancionó a todas estas empresas con tres meses de inhabilitación por incumplimiento y mala fe luego de dos años de la remisión del informe a la ANDE. Esto permite suponer que la tardía sanción habría sido una maniobra para ayudar al grupo empresarial vinculado al legislador oficialista, debido a que el actual representante legal es Dionisio Amarilla González, padre del senador liberocartista.

Padre del senador Dionisio Amarilla

Amarilla González aparece a su vez como accionista del Grupo Inter SA, empresa que, casualmente, firmó el 28 de noviembre de 2023 un contrato con la ANDE, por G. 7.154 millones, luego de la suspensión de un sumario por parte de la DNCP en octubre de 2023.

El Grupo Inter SA cobró la totalidad de ese acuerdo más los reajustes de precios, G. 8.367 millones, el 1 de julio de este año. Lo coincidente es que, después de ello, la DNCP resolvió el 27 de agosto de 2025 abrir el sumario al Consocio Arapoty y aplicar la sanción casi risible.

Al Grupo Inter SA –meses antes de firmar el contrato con la ANDE– también se sumó como accionista el exsecretario de Dionisio Amarilla, Agripino García, quien llegó a la Cámara Alta en julio de 2023 con la asunción de Amarilla Guirland.

Este fugaz paso, sin embargo, le sirvió para convertirse en accionista del Grupo Inter SA, vinculada a su exjefe y legislador liberocartista, según el comparativo de sus declaraciones juradas.

Esta compañía cobró de la ANDE G. 8.367 millones, mientras que su firma “hermana”, Consorcio Arapoty, se niega a reembolsar a la misma estatal G. 4.852 millones.