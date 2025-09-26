Estudian proyecto de ley de antipolitización de salud

La iniciativa fue presentada por el diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo) para evitar que se use la necesidad de atención médica de la ciudadanía de la población para fines proselitistas.

El diputado Arnaldo Valdez (PLRA), quien es titular de la comisión, indicó que se solicitará el parecer institucional de Ministerio de Salud y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con el objetivo de contar con una evaluación integral de dicha normativa.

Manifestó que la propuesta abre un debate importante sobre la necesidad de delimitar claramente los fines humanitarios y diferenciarlos del proselitismo.

El proyectista argumentó en su iniciativa que apunta a regular una práctica común durante los periodos electorales, la realización de actividades médicas en espacios públicos, con fines proselitistas o electorales.

Rodríguez dice que se busca “enaltecer el interés legítimo de la salud y proteger el ejercicio profesional de la medicina en momentos clave de la vida nacional, evitando la instrumentalización de las necesidades sanitarias de la población con fines políticos”.

Se busca que ningún candidato use una campaña sanitaria para posicionar su figura política.