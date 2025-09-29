Senadora asegura que jóvenes fueron víctimas de la Policía Nacional e infiltrados

La senadora Yolanda Paredes y el diputado Raúl Benítez llegaron hasta la Agrupación Especializada para conocer la situación de los jóvenes que fueron detenidos por parte de la Policía Nacional durante la marcha del domingo y negaron que los mismos sean delincuentes o hayan cometido algún hecho de violencia.

“La Fiscalía llegó a las 11:00, las declaraciones terminaron hace unos minutos y ahora vamos a estar aguardando la decisión del Ministerio Público”, comentó la senadora Yolanda Paredes.

A renglón seguido dejó en claro que el acta realizada por la Policía Nacional no tiene ningún fundamento. “Todo lo que dijo hoy el comandante de la Policía es mentira, los chicos han declarado todos, nadie se abstuvo”.

“Es preocupante la actuación de la Policía Nacional en esta situación. Estos jóvenes fueron víctimas de la Policía Nacional e infiltrados que una vez más ingresaron”, remarcó la legisladora.

Para finalizar, apuntó al actuar del Defensor del Pueblo, Rafael Ávila Macke, quien dejó abandonado a los jóvenes y sus padres. “Desde el Congreso debemos hacer algo con respecto a este señor, no puede ser que el defensor del Pueblo sea un figuretti que está cobrando su sueldo cada mes”.

Por su parte, el diputado Raúl Benítez fue tajante. “Acá hubo una orden de arriba. El Gobierno Nacional es responsable de lo que les pasó a los jóvenes. La cobardía de Enrique Riera para no dar la cara, la cobardía de Santiago Peña muestra que evidentemente se hizo un plan”.

“Cuando uno veía de la Policía en la previa, que te revisaban hasta la media del zapato, se notaba que la orden fue siempre la de reprimir y provocar”, sostuvo.

Para concluir, apuntó a la conferencia de prensa brindada por el comandante la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez González, expresando que lo que se vio fue “a un comandante justificando el pisoteo a la Constitución Nacional”.