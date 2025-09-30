Gen Z: Alientan a jóvenes recordando que ni garroteros, ni ensobrados, ni “títeres” son dueños de la Patria

La diputada opositora Johanna Ortega (PPS) durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja repudió los abusos y las abiertas violaciones a losderechos por parte del Gobierno de Santiago Peña al reprimir violentamente la manifestación contra la corrupción del pasado domingo 28 del grupo autodenominado “Gen Z”. También agradeció y alentó a los manifestantes, instándolos a no rendirse en su reclamo ni dejarse amedrentar.

“Gracias por defender ese legado (de los que lucharon contra la dictadura) y por recordarnos que esta patria no tiene dueño, no tiene patrón y que no es propiedad de quienes guardan sobres con miles de dólares en Mburuvicha Roga, mucho menos de quienes reparten garrotes desde un despacho con aire acondicionado o de una ministra (Salma Agüero) de quién sabe dónde mandan dos o tres representantes", dijo Ortega.

Ortega le respondió a la ministra de la Juventud, Salma Agüero, quien acusó a la oposición de supuestamente “instigar” a los jóvenes detenidos a repudiar a los enviados de dicha institución, que llegaron 24 horas después, ya cuando estaban siendo liberados.

“Los jóvenes tienen pensamiento propio. Ni siquiera sabe lo que pasó ahí”, agregó. Indicó que funcionarios de la Secretaría de la Juventud le estaban interrogando a un par de jóvenes detenidos sin presencia de abogados. “Eso es instigar, eso es meter miedo, eso es abuso de poder, ministra, si no se enteró”, le recriminó.

La trató títere y de “lider” de un grupito de 10 hurreros

En otra parte de su alocución ante el pleno, Ortega le retrucó a Agüero, que acusó a los jóvenes de supuestamente estar manipulados por políticos.

“Ministra, te cuento, a la juventud no hace falta manipularle, la juventud piensa por sí misma y quien le trata a la juventud como masa manipulable es quien no la respeta. Usted no respeta a la juventud porque usted representa solamente a un grupito de 10 hurreros que no tuvieron mejor idea que afiliarse al Partido Colorado para obtener cargos públicos", disparó.

Agregó: “Si alguien fue títere en todo, esto no fueron los jóvenes, fue usted, ministra, títere de quién sabe quién”.

Detenidos por “portación de juventud” y pensar distinto

Enfatizó también que todas las detenciones fueron de manera irregular, y le recordó al gobierno que “la Constitución no es una sugerencia, es una garantía” para los derechos ciudadanos.

“No hubo flagrancia, no hubo órdenes judiciales. No hubo actas claras. Hubo detenciones por portación de juventud, por atreverse a pensar distinto. Eso no solo viola la Constitución, es una agresión directa al estado de derecho. Es pisotear libertades básicas que tenemos todos, a manifestarnos, a reunirnos, a expresarnos", enfatizó Ortega.

También repudió la desproporcionalidad y violencia en la represión, ejecutada por la Policía Nacional pero ordenada por Santiago Peña, a quién le sugirió “salir de su burbuja”.

“Que se escuche el sapukai (grito) de los jóvenes en la calle, no tengan miedo. Y (al gobierno) dejen de reprimir, dejen de pensar que tenemos que pedir permiso para existir. Estamos hartos de la corrupción, de la mafia, del nepotismo y de la falta de oportunidades”, insistió Ortega.