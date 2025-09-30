Gen Z: El actuar de la Policía fue desproporcional, dice diputada opositora

“La próxima seremos más. Que fuerte esa frase que dijo el comandante (de la Policía Nacional, Carlos) Benítez. ¿No fue suficiente sacar más de 3.000 (efectivos)?″, se preguntó la diputada Rocío Vallejo (PPQ).

La parlamentaria recordó que durante la dictadura de Alfredo Stroessner también se perseguía a los manifestantes, tal como se hizo el pasado domingo durante la manifestación autodenominada “Generación Z”.

“Lo del domingo me hizo recordar la época de Stroessner. En mi época teníamos al paí Ferreira. Él era valiente, hablaba de los problemas que pasaba en esa época. Y los que nos animamos a ir a misa a la salida teníamos que correr porque la Policía nos esperaba en la esquina para pegarnos“, recordó la diputada opositora.

Indicó que la frase: “La próxima seremos más”, que advirtió en conferencia de prensa el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, fue para impartir miedo, para desalentar las manifestaciones ciudadanas futuras.

“La próxima seremos más, eso me dolió, no lo esperaba del comisario Benítez. La desproporción es la misma que matar una mosca a cañonazos. El mensaje a una herramienta constitucional, de la marchas es impartir miedo”, agregó al diputada.

Manifestó que la gente está cansada y que tiene derecho a manifestarse. Que con el actuar del gobierno, de las autoridades y de la Policía Nacional lo único que se evidenció es que tienen miedo de la ciudadanía, agregó.

“La desproporción, el abuso sin justificación lo único que demuestra es que tienen terror a que la gente se manifieste. Dense cuenta porque la gente está cansada. Los jóvenes salieron a protestar y la próxima también serán más”, puntualizó Vallejo.

Cuestionó también a la ministra de la Juventud, Salma Aguayo; al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo, Rafael Ávila, e instó al presidente Santiago Peña a quedarse más tiempo en el país y salir de su burbuja.