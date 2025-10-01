“Peña va a ser el primer Presidente de la era democrática que va a ir preso”, asegura senador Villalba

Audios atribuidos a Leticia Ocampos, primera dama de la Nación, confirman que los sobres mencionados por Luz Candado, exfuncionaria del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, contenían dinero en efectivo dentro.

Candado, quien fue despedida de su cargo de coordinadora del personal doméstico, denunció a la pareja presidencial, incluso al presidente de la República, Santiago Peña, de acusarla de la desaparición de uno de estos sobres, incluso la sometieron a pruebas de polígrafo a ella y a su familia.

Según el senador Ever Villalba, estos hechos harían que Peña sea el primer mandatario en ir preso.

“Yo creo que Peña va a ser el primer presidente de la era democrática que va a ir preso, porque no puede tener un manejo desprolijo, obscuro y una excesiva degradación de la institución Presidencia de la República. Sostenemos de que Peña ha superado todos los límites y se calla, trata de distraer, instalando nuevos conflictos, nuevos temas, pero la ciudadanía está tomando nota”, sostuvo el legislador.

Peña podría ir a prisión

En los audios atribuidos a Ocampos, la misma da indicaciones y órdenes a Candado de dónde están los sobres, para qué y a quiénes debían ser entregados. En algunos casos, incluso da instrucciones de pago de algunas cosas.

Por su parte, Peña, hasta el momento, no se pronunció sobre la grave denuncia de los sobres con dinero, solamente se expidió públicamente para hablar de la desvinculación de Candado.

“El que calla, autoriza, como dice el dicho. Él es responsable absoluto. Tendría que ser el primer interesado en aclarar esa sospecha que hay sobre él y en este caso ya, según los audios, sobre toda su familia. Involucró a su señora, involucra a todo su entorno. Entonces, tiene que salir a aclarar. Esta es una degradación absoluta. Yo creo que Peña va a ser el primer presidente preso después de su mandato. No sé si va a terminarlo”, insistió Villalba.

El senador recordó que durante su última intervención ante el pleno denunció que los propios colorados hablaban de un 20% de “comisión” del presupuesto del programa “Hambre Cero” del gobierno, el cual solo en Central maneja US$ 328 millones, lo que arrojaría US$ 60 millones.

“El tema ‘Hambre Cero’, no olvidar que su propio correligionario, diputado de su equipo político, Rodrigo Gamarra, en los chats de Lalo decía que de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) también recibía dinero. Después, cuando le enviaron un escribano, se desdijo. El diputado Gamarra decía que este funcionario público iba junto al presidente constantemente para llevarle algunos premios, fuera de hora, fuera de agenda”, señaló Villalba.

Peña sin apoyo político

Santiago Peña pasó de ser liberal a colorado apadrinado por el expresidente de la República, Horacio Cartes. Si bien el mismo movimiento lo sostiene, Peña es tan solo un elemento más en el proceso que puede ser cambiable, según opinó Villalba.

“Terminado su periodo, él sería investigado a fondo y tendría que ir preso si es que no aclara todo. Él es un gerente más de una estructura manejada por el señor Horacio Cartes. Entonces, él es un elemento cambiable, sustituible, que tiene su fecha, o sea, tranquilamente como Cartes cambia un gerente de una de sus empresas, puede cambiarlo también o puede deshacerse de él. No construyó un equipo político, o sea, no hay peñismo, no hay peñistas. Terminado su periodo presidencial va a ser un simple mortal sin apoyo político”, concluyó.