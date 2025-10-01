“Sobres del poder”: Santiago Peña se prepara para su viaje número 52

Santiago Peña comunicó este miércoles al Congreso de la Nación que se ausentará del país los días 2 y 3 de octubre.
En el documento no se menciona para qué será el viaje, sino solo los destinos y las fechas de su ausencia en el país.
Viajará a Brasil, coincidentemente, luego de nuevas publicaciones sobre el caso denominado “los sobres del poder”.
Ciudades brasileñas que visitará Peña
- Campo Grande.
- Dourados.
- Puerto Murtinho.
- Ribas Do Río Pardo.
Se trata del viaje número 52, luego de su visita a Estados Unidos el pasado septiembre.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Audios confirman “sobres” con plata en Mburuvicha Róga
Peña ya tiene acostumbrado a los paraguayos a su ausencia, especialmente luego de que se destaparan grandes casos de presunta corrupción y en este caso, que lo involucran directamente.
En las últimas horas, se dio a conocer una serie de audios atribuidos a la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos de Peña, que confirman “sobres” e inclusive “bolsas” con dinero en efectivo en Mburuvicha Róga.