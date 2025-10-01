“Sobres del poder”: Santiago Peña se prepara para su viaje número 52

Santiago Peña comunicó este miércoles al Congreso de la Nación que se ausentará del país los días 2 y 3 de octubre.

En el documento no se menciona para qué será el viaje, sino solo los destinos y las fechas de su ausencia en el país.

Viajará a Brasil, coincidentemente, luego de nuevas publicaciones sobre el caso denominado “los sobres del poder”.

Ciudades brasileñas que visitará Peña

Campo Grande.

Dourados.

Puerto Murtinho.

Ribas Do Río Pardo.

Se trata del viaje número 52, luego de su visita a Estados Unidos el pasado septiembre.

Peña ya tiene acostumbrado a los paraguayos a su ausencia, especialmente luego de que se destaparan grandes casos de presunta corrupción y en este caso, que lo involucran directamente.

En las últimas horas, se dio a conocer una serie de audios atribuidos a la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos de Peña, que confirman “sobres” e inclusive “bolsas” con dinero en efectivo en Mburuvicha Róga.