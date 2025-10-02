Diputado señala que el Partido Colorado debe exigir respuestas a Santiago Peña

El diputado Mauricio Espínola, a través de una publicación en su red social X, indicó que el Partido Colorado no puede convalidar el silencio del presidente Santiago Peña con relación al escándalo de Los Sobres del Poder.
“El Partido Colorado debe exigir respuestas. No puede convalidar el silencio del presidente de la República, Santiago Peña, frente a casos de corrupción, abuso de poder y represión que lo tienen como protagonista. Suman y siguen”, indicó.
Luego sostuvo que el partido no puede servir solo para que Peña vaya, cada tanto, a hacer un teatro con sus ministros.
Lea más: Presentan denuncia formal contra presidente Peña: “Que algún fiscal valiente se anime a investigar”
“La conducción partidaria debe contribuir al gobierno con propuestas, orientación y líneas de acción; no solo aplausos”, concluyó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy