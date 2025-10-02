El “claro mensaje” del Gobierno tras las protestas de la Gen Z

El senador Líder Amarilla se sumó a los parlamentarios que cuestionaron la represión policial del pasado 28 de setiembre, en la marcha de la Generación Z. Aseguró que se atentó contra el derecho a la movilización, incluso desde que empezaron a organizar la protesta, pues oficialistas intentaron instalar temor.

“Se convocaron unos jóvenes, la mayoría universitarios, sin presencia de políticos, ellos pidieron ir en un lugar público, simbólico, frente a la Plaza del Congreso, donde puedan expresar su repudio, manifestaciones en contra de la política de Santiago Peña. Ese era el origen de la convocatoria y, a partir de ahí, empezaron amedrentamientos, restricciones, pyraguereato (vigilancia), en los grupos de WhatsApp, instalaciones bajo la mesa de que la gente que se iba a ir a ser -cuanto menos- garroteada o procesada por la Fiscalía... Lo que finalmente se ejecutó“, manifestó.

El parlamentario agregó que fue evidente la existencia de un “plan de amedrentamiento” que finalmente se concretó el día de la marcha. “Es lo que ocurrió, el uso desmedido de la Policía Nacional en números y en accionar. Les garrotearon, les atropellaron y les procesaron”, enfatizó.

En ABC Cardinal, el senador resaltó que el origen de la protesta fue legítimo y “sano”. No obstante, se evidenciaron “actos originados por el Gobierno, con el objetivo de desmovilizar y desmoralizar la convocatoria”.

Amarilla hizo énfasis en que el Gobierno y la Policía dejaron un fuerte mensaje dirigido a todos los que sean opositores al Gobierno Nacional.

“El mensaje es: todos lo que critican y protestan van a sufrir estas consecuencias, van a ser garroteados y enfrentarán causas penales”, aseveró.

El parlamentario recordó el caso de la escritora y su hija, quienes fueron arrolladas por agentes del Grupo Lince. Señaló que ambas fueron primeramente esposadas antes de ser asistidas médicamente por las lesiones.