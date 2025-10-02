Filizzola cuestiona a Riera y Benítez: “No justificaron la represión”

El senador del PDP, Rafael Filizzola, calificó de “lamentable” la exposición del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, quienes acudieron al Congreso para justificar el operativo desplegado durante la manifestación de la Generación Z. “No explicaron lo más importante. Se fueron a hacer propaganda, al menos Riera”, sostuvo.

Filizzola cuestionó la ausencia de un trabajo serio de inteligencia detrás del operativo. Señaló que el informe mencionaba supuestos chats de Telegram y WhatsApp, pero luego se aclaró que eran solo capturas de pantalla. “¿Cómo se puede saber si no fueron armadas? Eso me dejó más preocupado”, advirtió.

Agregó que ni el Ministerio del Interior ni la Policía pudieron explicar la detención de al menos 30 personas. “Si es por flagrancia, deben describir qué hizo cada detenido. Pero no lo hicieron y por eso todos fueron liberados. Eso es detención arbitraria”, afirmó.

El caso del atropello y abusos de poder

El legislador también se refirió al caso del grupo Lince que atropelló a un joven y dos mujeres, hecho que la Policía Nacional intentó justificar que una piedra impactó en el casco del agente. “La piedra nunca apareció. Pudo haber matado a esas personas”, subrayó.

Asimismo, denunció que hubo abusos de poder, como el ingreso a viviendas sin orden judicial para detener manifestantes, y recordó patrones similares ocurridos en el 31M, cuando más personas fueron arrestadas en momentos que fueron calificados de irregulares.

Hubo una concertación para desacreditar la marcha

Para Filizzola, detrás de la represión existió un plan político y mediático.

“Hubo una campaña de los hurreros cartistas y aliados al gobierno para desacreditar la protesta. Ese mismo discurso fue repetido por la Policía. Para mí esto es una concertación entre el mando policial y el gobierno para desalentar futuras movilizaciones”, sentenció.

El senador también advirtió sobre la participación de jefes policiales con antecedentes penales en la marcha.