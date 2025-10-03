Asesinato de Guillermo Moral: la tardía reacción de Peña tras crimen de militar

El presidente de la República, Santiago Peña, se pronunció recién este viernes sobre el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral Centurión, ocurrido el jueves frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). El mandatario, que se encontraba en Brasil en una agenda oficial, condenó el crimen más de 24 horas después de haberse registrado el hecho.

Moral fue quien denunció el intento de ingreso de un teléfono celular a la cárcel militar de Viñas Cue para el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”. Dicha acción involucró al coronel Luis Belotto, a su esposa Alba Ale de Belotto, quienes en septiembre fueron condenados a dos años de cárcel por soborno agravado.

Durante su estadía en Brasil, Peña informó a través de sus redes sociales que mantuvo una reunión con representantes de la Federación de Industrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS). No obstante, solo tras regresar al país publicó su condena al asesinato.

En su cuenta de X (ex Twitter), el jefe de Estado expresó:

“Como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas condeno con toda firmeza el brutal asesinato del Tte. Cnel. Guillermo Moral. Este acto de sicariato es un ataque directo contra el Estado paraguayo. No habrá tregua ni descanso: he ordenado a nuestras fuerzas de seguridad desplegar toda su capacidad hasta identificar, capturar y llevar ante la justicia a los responsables. Mi solidaridad con la familia del Tte. Cnel. Moral. Su sacrificio en la lucha contra el narcotráfico no será olvidado. Tolerancia cero frente a quienes atenten contra la seguridad de nuestro país”.

El caso ha generado un fuerte impacto por la figura de Moral y su rol en las denuncias que expusieron irregularidades en Viñas Cue. El asesinato, atribuido a un presunto ataque de sicarios, se suma al delicado escenario de cuestionamientos sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones.

El caso a A Ultranza

Cabe recordar que Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, está imputado en el marco del Operativo A Ultranza por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y asociación criminal.

Asimismo, el senador Erico Galeano, del movimiento Honor Colorado —el mismo al que pertenece el presidente Peña—, deberá afrontar un juicio oral y público acusado de lavado de dinero y asociación criminal, también en el marco de dicho operativo.