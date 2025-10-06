Lilian Samaniego apunta a Cartes por baja participación de colorados en internas en Ciudad del Este

Con apenas un 14,35% de participación (17.307 votantes de un total de 120.624 habilitados), el Partido Colorado oficializó la candidatura de Roberto González Vaesken, quien enfrentará en noviembre a Daniel Pereira Mujica, del movimiento Yo Creo, liderado por el destituido exintendente Miguel Prieto.

La senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) apuntó al cartismo y a la falta de apertura interna por el bajo interés ciudadano. “La baja participación en Ciudad del Este es el resultado de un partido sin debate, sin respeto al que piensa distinto, con persecución de correligionarios en las instituciones. Eso tiene que cambiar”, advirtió.

La legisladora agregó en su cuenta en “X” que la apatía electoral refleja una desconexión entre la conducción oficialista y la militancia de base.

“Noviembre es el desafío. Se debe rectificar conductas, unir al Partido y demostrar que hay propuestas que representen el potencial económico y social de una gran ciudad”, sostuvo.

Resultados de las internas coloradas en Ciudad del Este

Roberto González Vaesken (Lista 10, Movimiento Renovación y Unidad Colorada): 14.877 votos

Rubén Azcona (Lista 7, Movimiento Avanzar Colorado): 1.221 votos

Ygnacio Flores “León Karê” (Lista 4, Movimiento Redención Colorada): 199 votos

González Vaesken, actual gobernador de Alto Paraná, recibió el respaldo del oficialismo (Cartes y Peña), pero también del sector disidente encabezado por el expresidente Mario Abdo Benítez, Hugo Velázquez y la propia Lilian Samaniego.

Elecciones generales en noviembre

Los partidos y movimientos de Ciudad del Este ya tienen definidos a sus candidatos para las elecciones municipales del 9 de noviembre, en las que se elegirá al intendente que completará el periodo 2021-2026 tras la destitución de Miguel Prieto.

La atención estará puesta en el duelo entre Roberto González Vaesken (Partido Colorado) y Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), con un escenario marcado por la baja participación interna colorada, que se perfila como un reto clave para la ANR.