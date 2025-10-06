Primera dama deberá justificar ante Seprelad regalo de dinero, según contadora

De acuerdo con chats filtrados, la primera dama, Leticia Ocampos, habría comprado un producto y pidió que la factura se emitiera a nombre de César Berea, quien sería su cuñado.

Con relación a dicha operación, Isolina Ayala, miembro de Contadores Autoconvocados del Paraguay, afirmó que Ocampos, por su estatus de Persona Expuesta Políticamente (PEP), debe justificar ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por qué regaló ese dinero.

“Lógicamente que implica una diferencia fundamental. Los funcionarios públicos y las Personas Expuestas Políticamente (PEP) tienen un tratamiento diferente ante la Seprelad. Puede que no sea un registro de operaciones sospechosas, pero ante la señora Leticia tiene que justificar por qué regaló ese dinero”, indicó Ayala.

Resaltó que una PEP tiene la obligación de mantener la trazabilidad de su dinero.

Posible fiscalización por parte de la DNIT

A su vez, Ayala refirió que, considerando que la compra se dio en octubre del 2023, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) puede fiscalizar dicha operación mediante la justificación del Impuesto a la Renta Personal (IRP) que debió haber presentado la primera dama en marzo del 2024.

“Ya tiene toda la documentación y los registros a su disposición como para establecer una orden de fiscalización, tanto para la primera dama como el cuñado”, dijo.

Ayala subrayó que la DNIT tiene amplia atribución de fiscalización cuando se trata de operaciones sin consistencia, hasta superado el plazo de cinco años desde la emisión del impuesto, momento en el que se alcanza la prescripción.

El llamativo pedido de emisión de factura a nombre de otra persona se pudo conocer tras el escándalo político denominado “Los sobres del poder”, que surgió tras la denuncia de Luz Candado, excordinadora de Mburuvicha Róga, quien fue despedida por el presidente Santiago Peña.