¿Cómo detectar a un coimero?: la guía de diputados opositores para identificarlos

Los diputados opositores Raúl Benítez (independiente) y Johanna Ortega (País Solidario) llevaron hoy a la Cámara de Diputados una pizarra en la que exponen un listado de elementos para “identificar a un coimero”, haciendo referencias al escándalo de supuestos sobres con miles de dólares en Mburuvicha Róga y presuntas visitas fuera de agenda de proveedores del Estado al presidente Santiago Peña en la residencia presidencial.

“Trajimos una clase práctica para identificar a un coimero”, dijo la diputada Ortega, quien opinó que algunos de sus colegas en la Cámara Baja parecen necesitar el recordatorio.

Una de las “características de un coimero”, según los legisladores opositores, es que “se maneja solo en efectivo” a pesar de la amplia disponibilidad de sistemas digitales bancarios para transferencia y trazabilidad de dinero.

Lea más: Afirman que abogado de Peña salió a alardear de impunidad y sugerir a Fiscalía un “camino de huida”

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comentario hace referencia a afirmaciones hechas por Luz Maribel Candado, una exempleada de Mburuvicha Róga que dijo haber sido despedida tras ser acusada por la desaparición de dinero en efectivo de la casa presidencial, aunque la Presidencia de la República nunca denunció la supuesta sustracción de dinero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Candado también mencionó la supuesta aparición de sobres con miles de dólares en efectivo en Mburuvicha Róga.

“(Un coimero) maneja su dinero en sobres, tiene tanta cantidad que no entra parece en la cartera o la billetera”, ironizó la diputada Ortega.

“Facturas en nombre de otros”

La legisladora opositora agregó que otra característica de coimeros es que “piden facturas en nombre de otro”, una referencia a la revelación de que la primera dama Leticia Ocampos, quien - según Luz Candado – ordenaba que millonarias compras suyas con dinero en efectivo se facturaran a nombre de terceras personas como su hermana Adriana Ocampos o el esposo de esta, César Berea.

Lea más: Hermana de primera dama sabía que las facturas se hacían a su nombre

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, restó importancia a las operaciones de la primera dama a pesar de que un decreto vigente ordena que contribuyentes que realicen compras en efectivo por más de 50 millones de guaraníes - como fue el caso con la primera dama – deben comunicar esas transacciones a la autoridad tributaria.

“La vaca lechera disponible para los amigos”

Por su parte, el diputado Benítez señaló como otra característica de un coimero el “uso del avión de un suertudo”, una referencia al uso por parte del presidente Peña y su familia de un avión del empresario chino Long Jiang, quien luego recibió una importante adjudicación de la Itaipú Binacional para la provisión de pupitres a escuelas y colegios.

La empresa de Long Jiang incluso adquirió los pupitres antes de que la adjudicación fuera anunciada públicamente.

Lea más: Denuncia a Santiago Peña revela dudas en movidas con los Vázquez

El legislador de la oposición señaló también las visitas al presidente Peña en Mburuvicha Róga, fuera de la agenda oficial de la Presidencia, de empresarios que tenían o iban a tener importantes contratos con el Estado como Miguel Cardona, cuya empresa fue adjudicada con más de 200 millones de dólares para proveer alimentos en el marco del programa escolar “Hambre cero” del gobierno.

Mencionó también como característica de un coimero “tener la vaca lechera disponible para los amigos” y señaló que el Instituto de Previsión Social “fondea un banco” con dinero de jubilados, en referencia a las inversiones realizadas por la previsional con el banco Ueno, parte de un holding empresarial del que el presidente Peña fue accionista hasta la primera parte de este año.

“Un buen amigo fiscal general”

Finalmente, el diputado Benítez indicó que, para un coimero, “tener un buen amigo fiscal general del Estado es importante” para frenar investigaciones poco convenientes e impulsar indagaciones sobre rivales políticos.

Recordó que el fiscal general Emiliano Rolón - quien supuestamente también visitó fuera de agenda al presidente Peña en Mburuvicha Róga - abrió con rapidez, en solo cuatro días, una investigación basada en una denuncia del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), actual presidente del Partido Colorado y aliado político de Peña, contra el expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) y miembros de su gobierno por una supuesta filtración de datos.

Lea más: Los sobres del poder: fiscal general dice que “a veces” una denuncia no es suficiente

En contraste, la Fiscalía aún no ha abierto una investigación con base en la denuncia contra el presidente Peña presentada por un grupo de legisladores opositores con base en las afirmaciones de Luz Candado y otros escándalos.

“Veremos si el fiscal general del Estado se anima a abrir (una investigación) o si va a formar parte del relato cartista que dice que no hay elementos suficientes”, dijo. (El fiscal general) hasta ya sonó un discurso parecido al de ellos, creo que ya empezó a abrir el paraguas”.