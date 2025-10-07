Piden destitución de Riera y proponen al policía youtuber como Ministro del Interior

El diputado Rubén Rubin presentó un proyecto que insta a destituir al ministro del Interior Enrique Riera y sugiere que el presidente, Santiago Peña, designe en su lugar al policía youtuber José Giménez, quien tiene más de 15 años de servicio.

“Presenté ayer un proyecto, que debería votar hoy el pleno, el cual le insta al Ejecutivo a destituir al actual ministro del Interior. Además, propongo que se le nombre como nuevo ministro del Interior al oficial Giménez”, explicó el diputado.

A renglón seguido remarcó que el oficial Giménez tienen más de 15 años de servicio en una de las instituciones más corruptas de la región y no tienen ni una sola mancha.

“Eso es mucho decir para una persona dentro de la Policía Nacional. Aparte es abogado y él entiende que la Policía Nacional no está para reprimir a la ciudadanía”, subrayó.

Además, sostuvo que Giménez le pasa el trapo a los últimos diez ministros del Interior, quienes eran políticos y no sabían nada de la Policía Nacional. “Ya hace demasiado tiempo los políticos fueron ministros del Interior”, señaló.

“Es un verdadero patriota (oficial Giménez), que hizo más con menos y creo que es lo que necesita ahora mismo, la Policía Nacional ahora mismo”, expresó Rubin.

Sacan policías de guau

En un momento fue consultado sobre la política del ministro del Interior de sacar policías exprés. “Estamos sacando policías de guau, con tan solo un año de formación, y encima sin un arma reglamentaria. Ese es el mensaje que le enviamos a la delincuencia, que si te cruzas con un policía de Riera no tiene pistola”.

Con respecto a los últimos hechos que se produjeron durante la manifestación de la Generación Z, donde la Policía Nacional actuó con prepotencia, manifestó que es la muestra de las políticas públicas que eligen los altos mandos.

“La imagen más fuerte que vimos en cuanto a la represión fue cuando el Lince le choca con su moto a los manifestantes y le choca porque no sabe manejar su moto. No están capacitados”, mencionó el legislador.

“Por esto insto al Presidente que destituya al ministro del Interior y si no quiere nombrar al oficial Giménez, que él elija uno, pero que sea alguien que entienda de la Policía Nacional”, finalizó.