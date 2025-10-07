Colorados archivarán interpelación a Riera y al comandante de la Policía

La iniciativa de convocar al ministro del Interior, Enrique Riera, y al comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, surgió de la senadora Lilian Samaniego (ANR–Causa Republicana) y fue respaldada por el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR–HC). Con el apoyo de la mayoría colorada y sus aliados liberocartistas, se optó por una invitación en lugar de una interpelación formal.

La interpelación es un mecanismo constitucional que permite a las Cámaras del Congreso exigir explicaciones a los ministros y altas autoridades. En este caso, la invitación fue presentada como alternativa para evitar exponer al ministro del Interior y al comandante policial a un proceso más riguroso.

La Mesa Directiva había incluido en el orden del día las solicitudes de interpelación presentadas por la oposición. Para aprobarlas se necesitaba mayoría absoluta. En caso de que las respuestas fueran insatisfactorias, el Senado podía emitir un voto de censura, recomendando al presidente la remoción del cargo del funcionario.

Riera y Benítez ya acudieron al Senado

En la reunión de la Mesa Directiva con los líderes de bancada, el presidente del Senado dejó entrever que los proyectos de interpelación serían rechazados y enviados al archivo, argumentando que tanto Riera como Benítez ya se presentaron anteriormente en el Senado para dar explicaciones sobre la represión.

A esta idea se sumó el senador Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista) quien dijo que las autoridades respondieron las preguntas de los senadores por seis horas.

La oposición no quedó satisfecha con las explicaciones que tanto Riera como Benítez dieron a los senadores por las detenciones de 28 jóvenes y las represiones que se registraron durante la jornada de manifestaciones del 28 de setiembre pasado.