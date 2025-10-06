Video: jóvenes escrachan a Riera y anuncian marcha de “las bananas y los sobres”

Un grupo de 30 a 40 jóvenes autoconvocados se concentró este lunes en la Plaza Manuel Ortiz Guerrero, en Asunción, para luego dirigirse hacia la residencia del ministro del Interior, Enrique Riera. La movilización se realizó “contra la represión y en defensa de nuestros derechos”, tras los incidentes registrados durante las protestas del pasado 28 de septiembre.

El avance del grupo fue detenido por tres cercos policiales, entre ellos una línea de antimotines, que solo les permitió llegar a dos cuadras de la vivienda del ministro.

“Miles para reprimir, cero para cuidar”, denunciaron los manifestantes, en referencia a la desproporción entre la presencia policial en las protestas y la falta de protección al militar estudiante de Derecho Guillermo Moral, quien fue asesinado en plena vía pública, aparentemente un caso de sicariato.

Según informaron, habilitaron una Asamblea Permanente “Ni Un Paso Atrás”, como respuesta a la represión policial y a las detenciones arbitrarias ocurridas en la manifestación del 28 de septiembre.

Anunciaron además una asamblea general abierta para el 11 de octubre, con el fin de definir “las próximas acciones y un calendario de movilizaciones”.

Repudian represión policial

En un comunicado leído durante la manifestación, denunciaron el amedrentamiento a las protestas pacíficas y responsabilizaron al comandante de la Policía Nacional, al comisario Gustavo Errecartes y al grupo Lince por el uso excesivo de la fuerza.

“Tenemos derecho a protestar y reunirnos sin ser castigados ni disuadidos con despliegues policiales”, expresaron.

Durante la manifestación, los jóvenes calificaron a Riera como responsable político de la represión y exigieron su destitución inmediata. También pidieron la apertura de un proceso judicial en su contra por “crímenes contra la ciudadanía movilizada”.

“El ministro del Interior dirige un aparato de seguridad montado para castigar a la clase trabajadora, no para perseguir a los narcotraficantes o corruptos”, señalaron en su declaración.

Convocan a la “marcha de las bananas y los sobres”

Finalmente, el grupo anunció la “marcha de las bananas y sobres” para el 17 de octubre. Según anunciaron, buscarán llegar hasta Mburuvicha Róga.