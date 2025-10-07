Por rabona, Diputados ignoran varios proyectos importantes

La falta se quórum se debió en primer lugar a que 14 diputados viajaron a Taiwán por invitación del gobierno asiático mientras que los 66 restantes legisladores no asistieron a la sesión ordinaria convocada primeramente y a la extra, posteriormente.

Finalmente los cartistas decidieron hacer un debate abierto para elogiar a Horacio Cartes por el levantamiento de la sanción de EE.UU.

En la agenda no se pudo tratar tampoco el proyecto ley “por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores absorbe por fusión la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales”.

Tampoco se analizó la iniciativa que establece emergencia educativa ante la violencia en las relaciones entre los adolescentes y establece mecanismos urgentes de prevención y la exoneración a personas con discapacidad visual el pago del pasaje en el transporte terrestre.