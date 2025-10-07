Sin quórum, cartismo declara “cepilleada libre” en Diputados y otros tildan de “bananero” a EE.UU.

Tanto la convocatoria a sesión ordinaria como la extraordinaria de la Cámara de Diputados quedaron sin quorum en la fecha, dejando sin tratar 21 puntos que figuraban en el orden del día, pero lo que no podían dejar de hacer los cartistas es tratar de quedar bien con el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, a quién OFAC levantó las sanciones económicas, pero a quien Estados Unidos de América mantiene aún con el estatus de “significativamente corrupto”.

Lea más: Sin quorum: viaje de 14 diputados a Taiwán suma a raboneo masivo

Uno de los vicelíderes de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Yamil Esgaib no solo recordó la dictadura de Alfredo Stroessner con la pañoleta colorada al cuello, sino planteando que lo que buscan supuestamente es instaurar la “paz y progreso” para el Paraguay, frase del régimen.

“Pedimos a Dios que toque el corazón de algunos especialmente correligionarios y que vean más allá de sus aspiraciones personales, el futuro del pueblo, del partido, el futuro del Paraguay está en la ‘paz y el progreso’ que se merece el Paraguay, el país, eso necesitamos nosotros reivindicar", dijo Esgaib.

El diputado cartista -a quien también EE.UU. le retiró su visa- aprovechó para intentar quedar bien con el presidente estadounidense, el “milagro americano que se llama Donald Trump”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la diputada cartista Cristina Villalba tiroteó contra el abdismo y contra el exembajador de los EE.UU., Marc Ostfield, a quienes culpan de las sanciones contra su líder.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Aquí se atropelló la soberanía del Paraguay. Qué estarán sintiendo los aliados de ese momento, que hasta altas horas de la noche conspiraban sobre cómo destruir a un líder político”, acusó Villalba.

En lo que se refiere a Ostfield, “La Madrina” volvió a atacarlo por su orientación sexual diciendo que EE.UU. “nos obligó a convivir con embajador que tenía hábitos que no coincidía con lo tradicional de los paraguayos y paraguayas, y con todo eso, los paraguayos fuimos respetuosos con ese embajador”.

Lea más: OFAC de EE.UU. borra a Horacio Cartes de su lista de personas bloqueadas

¿EE.UU., un país bananero y “venta de indulgencias”?

“No voy a caer en el sensacionalismo de juzgar si el señor Cartes fue merecedor de la sanción impuesta por los EE.UU., pero lo que no puedo dejar de señalar es la forma poco seria con que se manejó este tema. Para mí, con esto que acaba de suceder, Estados Unidos parece ser un país bananero más”, consideró el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C).

El diputado liberal incluso habló de una posible “venta de indulgencias” por parte de los Estados Unidos, según el Gobierno que esté en el poder (Republicano o Demócrata).

“Estados Unidos parece ser un país bananero más, que reporte indulgencias a los gobiernos afines a la línea de pensamiento del Presidente y sanciona a todos aquellos que osan opinar diferente, porque si las acusaciones tan graves que hicieron en su momento no fueron ciertas, entonces está descalificando a los órganos de su propio gobierno”, dijo Aguilera.

“Cepilleada” libre, pero no les importa otros temas

La diputada opositora Leidy Galeano (Yo Creo) cuestionó que los cartistas ahora se ufanan de un supuesto espíritu “democrático” y querer debatir ahora, cuando todo el periodo han censurado y acallado a opositores. También recriminó que para “cepillear” están, pero no para debatir los temas graves para el país.

“Ipú la cepilleada ko este día, pero no estamos hablando de cosas importantes que están pasando el país como la inseguridad, el sicariato que está ocurriendo en plena Asunción, el asesinato del Tte. Cnel. Moral”, dijo Galeano.

La misma hizo referencia al caso del asesinato del Tte. Cnel. Guillermo Moral, testigo asesinado por matones tras declarar en un caso por el intento de ingresar un celular en prisión al presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.