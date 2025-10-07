Video: Rezan a “San Horacio Cartes” para que nunca falten “sobres” y “fajos de billetes”

Esta mañana, la Cámara de Diputado no tuvo quorum para sesionar, pero sí se juntaron unos cuantos para un “debate libre” para “celebrar” el levantamiento de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América, lo cual el diputado Raúl Benítez (Independiente) dijo que solo faltó elevarlo a categoría de Santo.

Lea más: Sin quórum, cartismo declara “cepilleada libre” en Diputados y otros tildan de “bananero” a EE.UU.

“Yo pensé que asistía a un debate libre, pero me entero acá que asistía a un acto de canonización del señor Horacio Cartes, en el que cada uno de los que hicieron uso de palabra ha hecho discursos grandilocuentes de San Horacio Cartes”, dijo con ironía Benítez.

Lea más: OFAC de EE.UU. borra a Horacio Cartes de su lista de personas bloqueadas

El mismo hasta ensayó una oración al “santo” del cartismo, como si de San Cayetano se tratase, aunque en vez de trabajo, dijo que HC “bendice” con dinero.

“Le agradecemos por los favores recibidos a San Horacio Cartes. Le agradecemos por el mensalão que va a llegar seguramente todos los viernes”, sostuvo, haciendo referencia al esquema de sobornos mensuales a políticos en Brasil llamado mensalão.

También ironizó con los “Los sobres del Poder”, que bajo el resguardo del cartismo, hasta ahora no está siendo investigado por la Fiscalía de Emiliano Rolón.

“Te pedimos por tu intercesión, San Horacio Cartes por más prosperidad para el presidente de la República (Santi Peña). Te pedimos San Horacio Cartes que los sobres con dinero y fajos de dólares nunca nunca falten en Mburuvicha Roga y en otros lugares. Te pedimos, San Horacio Cartes, alguna que otra acción en alguna que otra empresa de dudosas finanzas. Te pedimos, San Horacio Cartes, el acompañamiento en este proyecto político que ha destruido y destruye en muchas patas la República”, dijo Benítez.

El diputado Benítez, ya en tono más serio, cuestionó que “Paraguay se ha sometido de manera indigna para cumplir con los planes de una persona”, ya que cree que el costo de blanquear a Cartes antes EE.UU. fue el someterse sin contemplación.

“No necesitamos hipotecar el futuro de la República para que una persona consiga lo que quiere. No necesitamos hipotecar nuestra línea geopolítica de forma indigna como lacayos para que una persona solucione sus problemas personalísimos”, dijo.

Finalmente, dirigiéndose a la ciudadanía -ya que la mayoría de los cartistas que se quejaron que los opositores no querían escuchar su festejo se mandaron a mudar cuando él habló- recordó que esto lejos de lo que quieren pintar, es un hecho para festejar unos pocos.

“Lo que nos conviene como Paraguay, no es lo que le conviene a estos tipos o a este tipo que tenemos acá. Nuestro país es mucho más grande que él (Cartes). Más temprano que tarde ya va a quedar en la cuneta de la historia esa persona, así como cada uno de nosotros”, sostuvo.