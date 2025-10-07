Senado tratará declaración en apoyo a la actuación de la Policía en marcha de la Generación Z tras “dormida” en Diputados

El documento busca respaldar la actuación de la Policía Nacional y al mismo tiempo reprochar los hechos de violencia registrados durante la movilización del 28 de setiembre en Asunción. En las manifestaciones se registraron detenciones a 28 jóvenes.

El 28 de setiembre de 2025, pese a la intimidación policial y la campaña de desinformación del cartismo, cientos de jóvenes autodenominados “Generación Z Paraguay” realizaron una marcha frente al Congreso.

La protesta se organizó en repudio al escándalo de los sobres del poder, contra la corrupción y en defensa de la educación y la salud pública.

Tras la aprobación del repudio a la Policía en Diputados, el legislador Yamil Esgaib (ANR-HC) admitió que la bancada cartista suele ignorar deliberadamente las mociones opositoras, lo que habría derivado en la aprobación “por descuido” de la declaración contra la represión.

“Nos durmieron”, reconoció el diputado, adelantando que Honor Colorado buscará rectificar la posición oficialista en la próxima sesión, que podría darse hoy.

El proyecto de los senadores cartistas

El proyecto de declaración presentado por senadores cartistas lleva por título “Por la cual se reafirma el respeto al derecho constitucional a la manifestación pacífica, apoya la actuación de la Policía Nacional, y reprocha los actos de violencia ocurridos durante la marcha del grupo autodenominado ‘Generación Z’ el día 28 de setiembre de 2025 en la ciudad de Asunción”.

Los puntos principales del texto hablan del compromiso con el derecho a la manifestación pacífica, el respaldo a la Policía Nacional, citando el artículo 175 de la Constitución y la reprobación de los hechos de violencia registrados en la protesta.

Además de la exhortación a las autoridades para garantizar el ejercicio de las manifestaciones en condiciones de seguridad y respeto mutuo.

El proyecto surge en medio de una creciente tensión política entre la oposición y el cartismo, luego de que el movimiento juvenil Generación Z irrumpiera en la escena política con protestas contra la corrupción y los abusos de poder.

El debate sobre el rol de la Policía Nacional en manifestaciones ciudadanas divide a la clase política: mientras sectores opositores denuncian represión y criminalización de la protesta, el oficialismo insiste en la necesidad de mantener el orden público.

Los hechos se registraron una semana después de que sesionara en nuestro país la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH.

El proyecto de declaración fue presentado por los senadores: Antonio Barrios, Pedro Díaz Verón, Zenaida Delgado, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Alfonso Noria, Ramón Retamozo, Carlos Núñez, Hernán Rivas, Lizarella Valiente, Natalicio Chase y Javier Zacarías Irún.